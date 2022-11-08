Спаси себя сам: Как при губернаторстве Беглова гражданская оборона Петербурга стала «секретной»

8 ноября в Петербурге прошла проверка готовности системы оповещения. Система сработала, а вот куда бежать при реальной угрозе, похоже, никто не знает. Открытые источники ответов не дают, только подсказывают, что за время правления последнего губернатора проблемы гражданской обороны городские власти не особо волновали.

Где спасаться от угрозы во время нападения внешних врагов России на Санкт-Петербург? Если вбить соответствующий запрос в популярные поисковые системы Интернета, вылезут несколько десятков развлекательных сайтов с устаревшими данными, причем рассчитанные не на тех людей, кто действительно ищет бомбоубежища, а на так называемых «сталкеров» и «диггеров» – любителей острых ощущений. Ни МЧС, ни правительство города прямого ответа на вопрос не дает. Создается ощущение, что информация о защитных сооружениях гражданской обороны является «секретной».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

И все это несмотря на то, что 25 октября Смольный дал официальный ответ о том, куда бежать, однако настолько расплывчатый, что только больше запутал людей, нежели успокоил. Власти города предложили эвакуироваться в так называемые «безопасные районы» – Выборгский, Курортный, Красносельский, Колпинский, Приморский, Пушкинский и Петродворцовый. Кроме того, документом, подписанным губернатором города Александром Бегловым было предписано оповестить предприятия в этих районах о том, что им придется принимать граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Нужно подчеркнуть, что об укрытиях, бомбоубежищах и прочих защитных сооружениях гражданской обороны Смольный не сообщал и не оповещал. Вроде как сами они в большинстве своем стоят на учете у федеральной структуры, а за их надлежащим содержанием следит МЧС. Вот только на сайте МЧС по Санкт-Петербургу последнее упоминание о проведенной проверке бомбоубежища относится к 2017 году. При нынешнем губернаторе Александре Беглове гражданская оборона, скажем так, стала не так важна.

Однако деньги на содержание защитных сооружений из городского бюджета исправно выделяются – примерно по 25-30 млн в год. Интересный момент – самые большие расходы идут на Васильевский остров, который даже не считается «безопасным» по версии Смольного. Причем суммы идут значительные – как сообщают СМИ, в 2022 году, например, было выделено 7,5 млн рублей. Для сравнения, второй по объему вложений Приморский район – там расходы на гражданскую оборону составляют 2,5 млн рублей. К слову, проверки МЧС 2017 года, о которых мы говорили выше, тоже проходили на Васильевском острове. Журналисты подозревают, что такое внимание к безопасности именно этого района связано с тем, что там живет сам губернатор Беглов – по крайней мере он неоднократно об этом заявлял.

При этом последняя инвентаризация всех бомбоубежищ была проведена ровно 10 лет назад – в 2012 году. Тогда их насчитывалось чуть более 4000 и это, в основном, метрополитен и подвалы жилых домов. Очень важно понимать, что далеко не все цокольные этажи могут считаться бомбоубежищами. Подробные инструкции даны в нормативном документе, утвержденном правительством РФ, но перечень подобных объектов найти в открытом доступе невозможно. Есть еще список объектов надзора в области гражданской обороны в котором перечислены предприятия и их помещения (всего чуть больше 800 ) и, собственно, всё.

Действующие бомбоубежища в Петербурге, как утверждает «ВЕК», сегодня выглядят очень прискорбно – заваренные двери, заваленные входы, затопленные помещения и разрушенные вентиляции. Кроме того, как стало известно «ПолитНавигатору», львиная доля объектов гражданской обороны в Петербурге сегодня сданы в аренду коммерческим структурам. Где-то ночные клубы, где-то магазины, какие-то переоборудованы под склады. Власти даже регулярно проводят инвентаризацию подобных бомбоубежищ на предмет возможной выгоды от коммерческого использования (документ имеется в распоряжении редакции). Естественно, ни о какой безопасности граждан речь идти в таких случаях не может, хотя официально законом подобная деятельность и не запрещена. Упомянутые выше правила содержания и эксплуатации бомбоубежищ не запрещают их сдачу в аренду, однако с жесткими ограничениями. Соблюдаются они по факту или нет, – никому не известно, повторимся, последняя инвентаризация была проведена в 2012 году, а последний отчет о проверке помещений относится к 2017 году.

Что в сухом остатке? В Санкт-Петербурге проверили как работают сирены. Четких правил поведения при срабатывании системы оповещения у жителей 5-миллионного города нет. Списка бомбоубежищ нет. Самих бомбоубежищ тоже нет – практически все либо сданы в аренду, либо находятся в плачевном состоянии. Есть только ничем не подкрепленные заявления губернатора Беглова о готовности, список «безопасных районов» от Смольного и строка расходов в 25 млн рублей в городском бюджете.