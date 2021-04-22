Спасибо, Армения: Делегат из Еревана беспрецедентно жёстко выступила в защиту России в ПАСЕ

22.04.2021, Страсбург, Владимир Гладков

Запад сводит счета с Россией, используя ложную повестку русофобии и двойных стандартов. Сама Москва по таким правилам играть отказывается.

С такими неожиданно резкими тезисами в поддержку союзной России на заседании ПАСЕ, посвященном ситуации вокруг Алексея Навального, выступила член армянской делегации, депутат фракции Национального собрания Армении Наира Зограбян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мир тонет в тисках короновируса, сотни тысяч детей и женщин ежедневно становятся жертвами домашнего насилия в Европе, сотни армянских военнопленных в настоящее время находятся в азербайджанских тюрьмах, но повесткой Европы номер один для нашей организации всё-таки остается Навальный!

Да, я за то, чтобы уважались права человека, я за то, чтобы каждый имел право свободно выражать и реализовать свои политические взгляды, в том числе и Алексей Навальный, но я отказываюсь понимать Европу, которая сделала антироссийзм своей топовой повесткой и пытается реализовать эту ложную повестку через Навального», – заявила армянский парламентарий.

«Уважаемые коллеги, я могу понять ваши чуткие эмоции по отношению к Навальному, но у меня есть простой вопрос к многим из вас, которые с таким энтузиазмом сейчас здесь критиковали Россию. Знаете ли вы, сколько тысяч армянских матерей сейчас ищут своего пропавшего сына и не находят? Потому что их либо нет в живых, либо находятся в плену, а Азербайджан отказывается предоставить европейскому суду чёткую информацию об армянских военнопленных.

Знаете ли вы, каким бесчеловечным пыткам подвергались и подвергаются попавшие в плен армянские солдаты и мирные жители? Разве вы не видите, как Азербайджан последовательно уничтожает исторические культурные памятники Арцаха?

Вы не видели, как Алиев и его жена лично поручают удалить все следы армянства из армянских церквей? Я уверена, видели. Чтобы убить иммунную систему любой страны ломают идентичность этой страны – семью, Церковь, культуру, историю. Они сделали это во многих странах, и вот эти разные ложи соровские, они пытаются сейчас сделать то же самое с Россией», – обратилась к коллегам Зограбян.

Она отметила, что со стороны Европы слышны только лицемерные возмущения тем, что Россия сопротивляется и не позволяет разрушать свою иммунную систему.

«Очевидно одно: последние годы совет Европы превратился в антироссийский клуб, что противоречит фундаментальным ценностям нашей структуры, то есть, исключительно права человека и ноль политики. Не пытайтесь ложными повестками свести счёты со странами, с которыми у вас политические и геополитические разногласия – это несправедливо.

Знаете, когда для перевозки Навального в Россию был отправлен специальный самолёт, армяне Арцаха, сожжённые белым фосфором – самым тяжёлым химическим оружием, в разговоре со мной, они уверенно думали, что политические интересы очень часто оказывается важнее, чем тысячи искаженных человеческих судеб и человеческих трагедий.

Я не хочу примириться с Европой, которая превратилась в политический клуб, где сводят счета со странами, которые не хотят и не будут играть по вашим правилам, как Россия. Да, я за права человека, но я против двойных стандартов», – заключила представитель армянской делегации.