«Спасибо Байдену за беспрецедентную поддержку»: Украина получила 1,3 млрд долл от США

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Украина получила финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По словам премьера, это лишь первый грант в рамках пакета американской финансовой помощи в размере 7,5 млрд долларов. Главное отличие гранта от кредитов в том, что грантовая помощь – целевая и безвозвратная, ее не нужно будет потом отдавать.

«Спасибо президенту США Джо Байдену за беспрецедентную поддержку. Санкции, оружие и финансы приближают победу Украины. Только что получили грант 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования госбюджета 7,5 млрд долларов. Спасибо за оперативные решения Всемирного банка, через механизм которого осуществлен перевод, и (президенту Всемирного банка, – ред.) Дэвиду Малпассу», – написал он.

Новая военная помощь США на сумму 1 млрд долларов включает боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777 и системы противокорабельных ракет «Гарпун».