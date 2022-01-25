«Спасибо, Батька!»: в Раде начали славить Лукашенко

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Новости Украины

Несмотря на то, что украинские власти не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко, Минск снова предоставил Украине аварийную энергетическую помощь.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил депутат Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снова Белоруссия нам предоставляет аварийную помощь – 150 мегаватт. Это то, что вы, «слуги», же нахозяйничали. Снова наших электростанций, наших мощностей не хватает, чтобы обеспечить нашу энергетическую систему. И кто нам помогает? Вот тот, Лукашенко, которого власть не признаёт. Но который сказал: я помогу украинцам», – сказал политик.

«Поэтому, уважаемые коллеги, исправляю вашу очередную ошибку и по-белорусски сказать: «Бацька Лукашэнка – сапраўдны прэзідэнт! Дзякуй за дапамогу! (Батько Лукашенко, настоящий президент, спасибо за помощь – ред.) И прошу, давайте поблагодорим за помощь наших белорусских соседей! Спасибо!», – резюмировал Шуфрич.

В это время в сессионном зале раздались крики «Ганьба».

«Выступайте по закону. А с Батькой разберутся», – обратился к депутату спикер парламента Руслан Стефанчук.