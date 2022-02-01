«Спасибо, братья и сёстры!» – Верховная рада благодарит НАТО за поддержку против России

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Новости Украины

Украинские парламентарии искренне благодарны Западу за поддержку Киеву в противостоянии с Россией.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат «Европейской солидарности» Игорь Гузь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он вышел к трибуне в окружении своих сопартийцев, которые держали в руках флаги НАТО, Британии, США, Польши, Канады, и других западных стран.

«Мы, украинские парламентарии, хотим искренне поблагодарить каждое государство, которое в сложное для нас время не осталась в стороне, а проиграет нашей стране оружием для того, чтобы оккупант знал – мы будем встречать его в каждом районе, селе и городе. Каждая страна, которая сегодня протягивает руку помощи – это наши братья и сёстры. Искренне вас благодарим», – сказал Гузь.

После этого он передал слова своим однопартийцам.

«Сегодня сформирована сильная антипутинская коалиция. И сегодня все поняли, что мы имеем врага – РФ. Мы благодарны этим странам за ту военную помощь, которая сегодня предоставляется Украине»;

«Те народы, парламенты, правительства, которые стоят рядом с нами, заслуживают уважения и благодарности. Вы защищаете не просто Украину – защищаете мир во всём мире, противостоите огромной угрозе, которую несёт путинский кремлёвский режим, и отстаиваете право каждого народа выбирать свой путь европейской и евроатлантической интеграции» – сказали депутаты.

Некоторые из парламентариев даже выступили на английском языке, несмотря на просьбы спикера Рады Руслана Стефанчука пользоваться исключительно украинским.

«Уважаемые коллеги, пожалуйста, я просил бы на украинском языке», – просил Стефанчук, но благодарствующие депутаты не обратили на него внимания.

Интересно, что при словах благодарности западным хозяевам Руслан Стефанчук, как и многие другие депутаты в зале, поднялись со своих мест и простояли всё выступление.