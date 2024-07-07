«Спасибо» бюрократам: Украина уже опережает Россию по производству дронов в 6 раз

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Украина уже опережает Россию по производству БПЛА в 6 раз.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Ваши новости» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там на Украине оборонзаказом занимается личный друг Зеленского, которого не волнует оформление документов и прохождение сложнейших экспертиз. Решили — дали денег. И никто не будет потом спрашивать. В этом смысле работают достаточно эффективно», – сказал Царев.

Он считает, что это отставание может вылиться в стратегическую проблему, когда Украина выйдет на рои беспилотников.

«Мы видим резкий рост количества беспилотников. Раньше вылетало 30. Снйчас доходит до 100-120. Функция растет. Они поставили задачу в течение нескольких месяцев в 10 раз увеличить количество беспилотников», – сказал Царев.