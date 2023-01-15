Спасибо, что больше не Сiль

«Проклятые рудники!» – Стоит сдавленный стон по ту сторону уже с неделю. Потеря Соледара для Украины – это не только поражение репутационное, военное и экономическое, а пинок в архетипическое подбрюшье. Можно сказать, плевок в историческое бессознательное, в котором, справедливости ради, и так не осталось чистого угла.

С давних времен соль для украинца – это не только то вещество, что позволяет сохранить национальное достояние – свиное сальцо – до его триумфального воссоединения с горилкой и едкой цибулинкой в пытающих жерлах едоков. Это – память предков, воспоминания о тех временах, когда вислоусые чумаки месяцами путешествовали за «белым ядом» и таранкой в Крым (и Приазовье), качаясь среди бескрайних степей в бричке, запряженной флегматичными волами. Расцвет чумацкого бизнеса обеспечила, к слову, императрица Екатерина Вторая, присоединив Причерноморье.

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Чумаки, многочисленные возчики-солеторговцы, стали людьми зажиточными. На них охотились разбойники; им завидовали сельские голодранцы; их образы охотно использовались в процессе советской украинизации (положа руку на сердце, выбор у пропагандистов был крайне невелик, и в итоге уперся в кобзарей да шароварных казаков).

Солевой кризис на Украине грянул уже весной прошлого года, когда стало очевидно, что спецоперацию, несмотря на западные «звоночки» никто сворачивать не будет. И рудники в Артемовске, обеспечивавшие полезным ископаемым европы и Незалежную, свернули свою деятельность.

А святки «вагнеровцы» отметили, вломившись в подземелья Соледара, откуда выкуривают украинских чертей. Копи метров на триста ближе к классическому аду, но эта близость к естественной среде обитания нацикам не помогла. Большую часть нечисти отправили «по месту прописки», а благоразумные остатки остальных предпочли еще немного задержаться в этом мире – и сдались. И это хорошо. Лучше, если бы пришлось годами натыкаться в тоннелях на захысныкив, иссушенных и просоленных до состояния поджарой азовской тарани.

Меж тем на украинской поверхности воспылали барыги, выставляющие на мелкие аукциончики последние пачки со словами «Бахмут»и «Сiль» на упаковке. Ибо речи Зеленского о контрнаступлении – это пресная лапша для припорошенных слабаков, а датчик направления ветра и спекулянтский нюх блистательно развит даже у сельского рагуля.

Украинская ментальность, замешанная на соли, на днях потерпела очередной неприятный удар. Не смертельный, но старожилы, которые надкусывали яблоки в колхозном саду, говорят, что последствия соляного залпа от сторожа потом болят и зудят так, «що пивроку систы нэ миг». Да и замес, как показали события, иногда случается не на столе, а в котле.

«Вашим салом – по сусалам!» – Добавляют дончане, сверяясь со сводками с северного направления. Но сальце, конечно, теперь будет с душком, ибо соль-то золотая.

В соледарских шахтах есть небольшой подземный храм в выработке, и экзорцистами на этот раз выступили бойцы ЧВК. Не по классике, но каков эффект! Так что новые партии продукции из «Артемсоли» у нас будут прямо сакральные. И никаких «проклятых рудников».