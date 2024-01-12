«Спасибо, что оплачиваете войну» – Зеленский вручил Риши Сунаку госнаграду
Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Британии Риши Сунака Орденом свободы.
Это он совершил во время рабочего визита чиновника в Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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После встречи за закрытыми дверьми была дана публичная пресс-конференция, на которой Зеленский больше десяти минут распинался перед британским премьером, «дякуя» за поставляемое оружие, з финансирование, за дипломатическую помощь, и за всё остальное.
Также он рассказал, что было заключено соглашение о комплексной поддержке Украины.
«Это соглашение на десять лет. В частности, финансовая помощь 2,5 миллиарда фунтов на этот год. Также мы договорились о сотрудничестве для увеличения потенциала наших Вооружённых сил, нашего ВПК, государственных институтов и общественных систем.
Благодаря этому мы выйдем на такой уровень безопасности, который уже самим фактом своего существования будет сдерживать агрессию России. Срок действия этого соглашения – десять лет, но он может быть продлён при необходимости.
Особо я ценю что Соединённое королевство поддерживает наше вступление в НАТО. Соглашения будут действовать до нашего вступления в НАТО», – распинался президент.
«Пусть эта государственная награда, Орден свободы, которым награждаешься ты за твои усилия, будет знаком и для всего британского народа – надёжного защитника свободы. Спасибо тебе, спасибо Британии», – сказал Зеленский, и с поклоном вручил награду заморскому господину.
Спасибо!
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