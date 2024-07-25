«Спасибо, что живой»: Байден все-таки сделал «мухожук» на публике

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Вышедший из предвыборной гонки и добывающий последние месяцы своего срока президент США Джо Байден все-таки обратился к американской нации из Овального кабинета в Белом доме.

Это обращение сняло спекуляции о том, что Байден на самом деле уже мертв, однако оставило без ответа большинство других актуальных вопросов, которые за последнее время возникли к хозяину Белого дома.

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«Я решил, что лучший путь вперед — передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию» – высокопарно возвестил Байден в стиле уходящего Ельцина образца 1999 года.

«Защита демократии важнее любого титула. Я черпаю силы и обретаю радость в работе для американского народа. В следующие шесть месяцев я сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента», – пообещал Байден.

Из конкретики: по словам нынешнего президента США, он намерен «продолжать добиваться завершения операции Израиля в секторе Газа», а также «и дальше сохранять коалицию стран в поддержку Украины и для противодействия России».

Наконец, Байден еще раз подтвердил свою поддержку вице-президенту Камале Харрис – мол, «она опытный, мощный, способный политик» и теперь , дорогие американцы, «судьба нашей страны в ваших руках».

О самом главном – деталях и причинах своего решения сняться с президентской гонки Байден так и не сообщил.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал обращение Байдена по поводу выхода из президентской гонки саркастичным твитом:

«Было едва понятно и очень плохо».

Также он назвал Байдена и Камалу Харрис «большим позором для Америки, какого не было никогда».

Тем временем, связанные с Демпартией социологические агентства продолжают бомбардировать общественное мнение итогами опросов, согласно которым шансы Харрис и Трампа практически сравнялись.