«Спасибо нашим офицерам» – Россия создала почти стопроцентную ПВО

Подавляющее большинство запускаемых Украиной беспилотников сбивается, не нанося никакого вреда.

Об этом в эфире канала «Книжный день» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня было сбито 79 беспилотников. Вы слышали о том, чтобы какая-нибудь информация где-нибудь проскочила, что где-то беспилотник кого-то убил? Нет, их все посбивали. Это стопроцентное ПВО. Это заслуга наших генералов, полковников, подполковников и майоров, которые это дело все сделали и построили», – сказал Сивков.

Он напомнил, что Россия имеет сильнейшую ПВО ещё со времён Великой Отечественной.

«Кстати, в 1940 году немцы начали воздушное наступление на Британию, а в 1941 было воздушное наступление на Москву. Так вот, до Москвы из 8000 самолетов, добралось менее 7 процентов. Остальные либо были сбиты, но большей частью были вынуждены сбросить бомбы на ложные цели и уйти. А вот Лондон был очень серьезно поврежден. И не только Лондон. Город Ковентри был стёрт с лица земли в одну ночь бомбового удара.

Вот такая наша школа ПВО ещё с 41-го года. Мы смогли это сделать, а они – не смогли», – резюмировал он.