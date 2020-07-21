21.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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Спасибо Путину! Потеря Крыма и Донбасса стала счастьем для нас – украинский писатель


События 2014 года, в результате которых Украина лишилась значительной части своей территории, пошли на пользу Украине.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил украинский писатель Лесь Подеревянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не отобрали бы у нас Крым и Донбасс, могли ли мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Мы сидели бы в такой же жопе. Очень трудно классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта. Мы часто воспринимаем какие-то вещи, что это очень плохо, а на самом деле, потом, по прошествии времени, мы видим, что именно в этом был единственный выход и это было хорошо. В перспективе хорошо, хотя, может быть, сейчас нам кажется, что это очень херово», – заявил Подеревянский.

По его мнению, с российской стороны было неправильно ограничиваться Крымом – вся Украина могла бы стать частью РФ, если бы постмайданные элиты были куплены Россией.

«В итоге кому мы обязаны независимостью и взлетом национального сознания, этими томосами? Всем мы обязаны только одному человеку – Путину. Не нам, а Путину, он все это замутил. Если бы он это не замутил, если бы он был человеком каким-то умным. Вот у нас революция, допустим, Янык сбежал. Он бы сказал: «Какие вы замечательные наши братья, вы прогнали этого коррупционера, вот вам деньги на развитие – все, элита была бы разложена тут же. Мы стали бы тут же прекрасной большой областью этого кацапстана… Они очень плохо считают, буквально каждый их шаг – в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину – очень умный поступок», – считает писатель.


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