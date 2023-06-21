Спасибо России: В Абхазии почтили память русских миротворцев

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Руководство Абхазии, военнослужащие и представители общественности сегодня приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику российским миротворцам. Они были введены в мятежную республику ровно 29 лет назад – в 1994 году, встав на границе с Грузией, контролируя зону протяженностью 85 километров.

Миротворцы сыграли ключевую роль в защите Абхазии во время агрессии режима Михаила Саакашвили в августе 2008 года. В зоне конфликта погибли 117 российских военнослужащих. После признания Москвой независимости Абхазии миротворцев в республики заменили российские военные базы.

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«За все время пребывания нашего контингента с 94-го по 2008-й год миротворцы не допустили никаких масштабных вооруженных провокаций. Другое дело, что с момента прихода к власти Саакашвили (а, на самом деле, еще до него, – по мере того, как Грузия оправлялась от поражения в ходе первой войны с Абхазией), – участились провокации против миротворцев. Пышным цветом они зацвели именно при Саакашвили. Мы заплатили жизнями ста с лишним офицеров и солдат миротворческого контингента. И ни один из них не был убит абхазской пулей или подорван абхазской миной», – напомнил депутат Госдумы Константин Затулин.

Защита российской армией Абхазии в 2008 году имеет прямое отношение к тому, что произойдет в Крыму спустя шесть лет. Режим Виктора Ющенко тогда, стремясь помочь союзнику Саакашвили, мешал выходу кораблей Черноморского флота из Севастополя к берегам Кавказа. Это стало весомым аргументом в пользу возвращения полуострова в состав России.

Публицист Максим Калашников считает, что во время боевых действий в Абхазии 92-93 годов, и в 2008-м Россия уже противостояло коллективному Западу, который подстрекал националистов в Тбилиси и натаскивал грузинскую армию по образцу НАТО.

«Я думаю, что оба эти раза мы действительно противостояли уже тогда проекту Запада. Еще тогда по их задумке мы должны были быть разделены, а они бы усилили сферы влияния. Но они нарвались на очаговое сопротивление», – сказал Калашников.

Он полагает, что России нужно сохранять военное и политическое присутствие в Абхазии.

«Состав Грузии совсем их не устраивает. Турция туда не особо лезет, по крайней мере, пока. Мы им остаемся самым большим и близким союзником по сей день. Кроме того, Абхазия сейчас очень быстро возвращает статус курортного региона. Это нужно использовать», – считает публицист.

Приятно, что в Абхазии помнят о роли российских военных, говорит ветеран спецподразделений, член организации «Офицеры России» Тимур Сыртланов.

«Сегодня на фоне продолжающейся специальной военной операции и противостояния России и коллективного Запада приятно видеть, что политическое руководство и народ Абхазии помнит вклад российских миротворцев, благодаря которому в регионе стабильность, сняты вопросы напряженности. Люди могут жить в мире и согласии – благодаря своевременной политической воле руководства России, которое протянуло руку помощи младшему брату. Нужно отметить важность этого исторического события – ввода наших миротворцев, своевременности этого шага. Уже тогда было видно, что это начало – предвестником были цветные революции – государственные перевороты», – напоминает спецназовец.