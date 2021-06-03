Спасибо санкциям: Россия больше не нуждается в услугах «аграрных сверхдержав»

03.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия за последние годы полностью смогла заместить поставки зарубежного продовольствия и вышла на лидирующие места в экспорте, став одним из важнейших гарантов продовольственной безопасности.

Об этом в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума заявил замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, рост объемов экспорта российских продуктов за рубеж идет в несколько раз быстрее, чем в других крупных странах.

«Мы являемся одним из важнейших гарантов мировой продовольственной безопасности и вносим очень большой вклад в ее достижение в мировом масштабе. Мы сначала решили проблему импортозамещения, и из одного из крупнейших импортеров продовольствия в мире начали превращаться в одной из крупнейших экспортеров. То есть, мы полностью накормили, обеспечили свой народ и последовательно наращиваем экспорт. За последние шесть лет наш экспорт вырос почти на 90%, более чем на 14 миллиардов долларов. Средний рост экспорта среди 20-ти крупнейших экспортеров – 3,5% в год. Наш средний рост за период с 2015-го по 21-й го — 13,5%. Вот, насколько мы увеличиваем темпы своего экспорта и производства продовольствия. Соответственно, вносим вклад в поставку продовольствия на глобальные рынки», – заявил Левин.

Как отмечалось на форуме, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб продовольственной безопасности ряда государств. За прошлый год количество голодающих в мире, по оценкам ООН, выросло на 20%.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, главными вызовами в ближайшее время будет рост числа населения и связанные с этим дефицит воды и продовольствия.

Его слова подтвердил замминистра сельского хозяйства Левин:

«Мы все еще переживаем эпидемию Covid-19, но не до конца оцениваем ее влияние на продовольственную безопасность в мире. По оценкам ООН, до начала эпидемии ковида в 19-м году недоедание, голодание испытывали порядка 700 миллионов человек на планете, то есть, примерно 1/10 часть. По предварительным оценкам, которые сейчас делает ООН, это число возрастает почти на 20%, то есть примерно на 130 миллионов человек. Вот – следствие и прямое влияние ковида на продовольственную безопасность и на питание людей на планете».