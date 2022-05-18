Спасибо спецоперации: федеральный бизнес заходит в Крым

18.05.2022  21:46 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Бизнес, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина, Экономика
Новости Украины

Этим летом в Крыму ожидается открытие представительств крупных российских компаний.

Федеральный бизнес занимается поиском площадок для открытия филиалов в регионе, сообщил в эфире телеканала «Миллет» глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Этим летом в Крыму ожидается открытие представительств крупных российских компаний. Федеральный бизнес занимается поиском...

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«Перспективы у крупных компаний найти себе союзников за рубежом исчерпаны, надо идти на внутренний рынок, – отметил он. – Основной приток желающих работать мы получим в течение курортного сезона».

Что касается самого сезона, то к 20 мая власти озвучат логистические решения по транспортировке туристов в Крым. Аксенов признал, что из-за отсутствия авиасообщения из регионов стали поступать отказы от отдыха организованных групп детей и оздоровления взрослых.

«Уже идет, к сожалению, частичный отказ от бронирования от детского отдыха и оздоровления, получаем заявки от организаций, которые говорят о невозможности добраться из-за логистических ограничений», – пояснил глава Крыма и добавил, что сейчас задача правительства помочь организациям по возвращению авансовых платежей за отдых.

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