Спасибо спецоперации: федеральный бизнес заходит в Крым

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Новости Украины

Этим летом в Крыму ожидается открытие представительств крупных российских компаний.

Федеральный бизнес занимается поиском площадок для открытия филиалов в регионе, сообщил в эфире телеканала «Миллет» глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перспективы у крупных компаний найти себе союзников за рубежом исчерпаны, надо идти на внутренний рынок, – отметил он. – Основной приток желающих работать мы получим в течение курортного сезона».

Что касается самого сезона, то к 20 мая власти озвучат логистические решения по транспортировке туристов в Крым. Аксенов признал, что из-за отсутствия авиасообщения из регионов стали поступать отказы от отдыха организованных групп детей и оздоровления взрослых.

«Уже идет, к сожалению, частичный отказ от бронирования от детского отдыха и оздоровления, получаем заявки от организаций, которые говорят о невозможности добраться из-за логистических ограничений», – пояснил глава Крыма и добавил, что сейчас задача правительства помочь организациям по возвращению авансовых платежей за отдых.