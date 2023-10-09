Спасибо Украине: натовское оружие стреляет по Израилю
Во вспыхнувшем палестино-израильском конфликте стало видно, куда девается американское оружие переданное Киеву в виде помощи.
Об этом в эфире News Front заявил политолог Владимир Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина в мире является лидером по чёрной торговле оружием. Украина вне всяких сомнений поставляет вооружение различным вооружённым группам по всему миру, которые во многих странах считаются террористическими, вне всяких сомнений американское оружие и оружие натовского образца, которое приходит в качестве помощи в Киев, оно уже есть и у Талибана, и у Хесболлы, и у ХАМАСа.
И когда израильская полиция остановила один из джипов и разоружила бойцов ХАМАС, и обнаружила, что там находились гранатомёты и другое вооружение из подразделений бригады ВСУ, которая базировалась в Закарпатье, в Ужгороде, они даже узнали, откуда это, это прямой ответ на то, финансирует ли Украина конфликты в других странах», – отметил он.
«По сути, у американцев теперь будут очень серьёзные вопросы к Зеленскому. Мало того, что коррупция у вас, мало того, что вы раздербаниваете эту помощь, вы ещё и противнику нашего главного союзника Израиля поставили наше американское вооружение. Поэтому, когда Зеленский говорит, что Россия финансирует эту войну, ребята, вы сами финансируете войну!», – заявил Карасёв.
Спасибо!
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