Спасибо Верховной Раде! Белорусские издательства радостно потирают руки

26.04.2019, Москва, Елена Острякова

Украинские писатели, пишущие на русском языке, теперь будут издаваться в Белоруссии.

Это позволит им оставаться востребованными на рынке всех трёх славянских стран-сестёр, не будучи обвинёнными в «продажности и госизмене».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в своем телеграм-канале написал днепропетровский блогер Макс Бужанский, комментируя последствия принятия Верховной Радой закона об исключительности украинской мовы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, следует ожидать заявление Лукашенко с благодарностью за поддержку белорусских издательств. Тот украинский писатель, который востребован, но не хочет издаваться в РФ, теперь будет делать это в Беларуси. Ибо дома его издавать будет невыгодно. А издавшись там, получит доступ к рынкам РФ, Белоруссии и Украины. Украинские же издательства вымрут», – написал Бужанский.