Спасибо Верховной Раде! Белорусские издательства радостно потирают руки
Украинские писатели, пишущие на русском языке, теперь будут издаваться в Белоруссии.
Это позволит им оставаться востребованными на рынке всех трёх славянских стран-сестёр, не будучи обвинёнными в «продажности и госизмене».
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Об этом в своем телеграм-канале написал днепропетровский блогер Макс Бужанский, комментируя последствия принятия Верховной Радой закона об исключительности украинской мовы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Думаю, следует ожидать заявление Лукашенко с благодарностью за поддержку белорусских издательств. Тот украинский писатель, который востребован, но не хочет издаваться в РФ, теперь будет делать это в Беларуси. Ибо дома его издавать будет невыгодно. А издавшись там, получит доступ к рынкам РФ, Белоруссии и Украины. Украинские же издательства вымрут», – написал Бужанский.
Спасибо!
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