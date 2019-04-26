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26.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Украина
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Спасибо Верховной Раде! Белорусские издательства радостно потирают руки

Украинские писатели, пишущие на русском языке, теперь будут издаваться в Белоруссии.

Это позволит им оставаться востребованными на рынке всех трёх славянских стран-сестёр, не будучи обвинёнными в «продажности и госизмене».

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Об этом в своем телеграм-канале написал днепропетровский блогер Макс Бужанский, комментируя последствия принятия Верховной Радой закона об исключительности украинской мовы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Думаю, следует ожидать заявление Лукашенко с благодарностью за поддержку белорусских издательств. Тот украинский писатель, который востребован, но не хочет издаваться в РФ, теперь будет делать это в Беларуси. Ибо дома его издавать будет невыгодно. А издавшись там, получит доступ к рынкам РФ, Белоруссии и Украины. Украинские же издательства вымрут», – написал Бужанский.

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