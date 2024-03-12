«Спасибо за честность» – Гордону неожиданно понравилось, что режим Путина не рухнет

Елена Острякова.  
12.03.2024 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вызверившаяся на Россию дочь покойного российского оппозиционера и нацпредателя Бориса Немцова Жанна считает, что «режим Путина» крепок, и нет перспектив его падения.

Об этом она заявила в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вызверившаяся на Россию дочь покойного российского оппозиционера и нацпредателя Бориса Немцова Жанна считает, что...

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«Мне кажется, что его позиции выглядят прочными. Мне кажется, что пока он сохраняет власть, война в Украине будет продолжаться. Я не исключаю, что кто-то с ним будет пытаться вести переговоры, но это не приведет ни к миру, ни к примирению. Примирение это еще и суды над военными преступниками, компенсации, возмещение ущерба, – все, что предусмотрено международным законодательством.

Я не вижу, что это будет происходить при Путине и, вместе с тем, я не вижу слабость его режима сейчас. Было бы с моей стороны безответственно сказать вам, что режим Путина рухнет через год. Не вижу к этому предпосылок, но бывают сюрпризы», – рассуждала Немцова.

В ответ Гордон рассыпался в благодарностях.

«Спасибо за честность. Мне нравится такой разговор», – сказал пропагандист.

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