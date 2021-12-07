«Спасибо за Северный поток!» – нацисты готовят шабаш под посольством ФРГ в Киеве

07.12.2021  22:14 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Газ, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина
Новости Украины

В пятницу в Киеве под немецким посольством пройдёт акция протеста «Danke schön за Северный поток».

Об этом сообщает Telegram-канал «Союза ветеранов войны с Россией», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В пятницу в Киеве под немецким посольством пройдёт акция протеста «Danke schön за Северный...

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При этом, помимо основной претензии, националисты раскритиковали немецкое руководство за то, что во взаимоотношениях с Россией Берлин не вынес уроков из Второй мировой войны.

«Спасибо, Германия! Спасибо за Северный поток, который вы построили вместе с П… Спасибо за то, что благодаря вам в Европе может вспыхнуть огромная, полномасштабная война. Плохо, что вы не помните уроки 1939-1945-го, чем закончились те заигрывания с Россией. Спасибо вам также за наркопритоны, поддержки гей-парадов, рейвы и другие необходимые вещи, когда на нашей границе 175 тысяч вражеской армии», – говорится в сообщении нацистов.

Также «ветераны» призвали сотрудников посольства Германии в Киеве готовиться к акции протеста под окнами своего дипведомства. На «афише» организаторы пририсовали Ангеле Меркель усы Гитлера, а Владимиру Путину, по всей видимости, усы Сталина.

По всей видимости, украинским нацистам придется дорисовывать к афише лицо Байдена. Сегодня стало известно, что санкции против СП-2 исключены из военного бюджета США.

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