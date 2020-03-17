«Спасибо» Зеленскому. Харьков накануне коллапса

17.03.2020, Харьков, Марк Старолисов

Харьков вернулся на 45 лет назад. По окрику Зеленского остановился метрополитен. И сколько не пытался городской голова Геннадий Кернес этому препятствовать, как до этого – закрытию школ и детсадов, он вынужден был выполнить распоряжения из Киева.

С 1975 года город порядком подзабыл, как это можно жить без метро. Это значит, что надо перепрыгивать с маршрутки на трамвай или троллейбус неизвестно сколько раз. Только вот в старые времена рельсы и маршруты были длиннее, и между двумя точками города нужно было делать не более двух пересадок. Городские власти обещали сообщить к концу вторника новую схему движения транспорта, но пока что опубликовали только маленький фрагмент из нее. Видимо, не успели дожать перевозчиков. Так что многие завтра рискуют не попасть на работу.

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Четко заявлено, сколько пассажиров может принять на борт каждый вид городского транспорта. Регулировать на остановках вход-выход поручили полицейским. А что делать тем, кому садиться нужно не на конечной остановке, а лимит входящих исчерпан?

Грозные заявления о прекращении междугородних железнодорожных и автобусных рейсов совсем ввели в ступор жителей ближних пригородов, которые работают в областном центре. Как вообще они доберутся из Мерефы или Песочина на службу?

Ответа на этот вопрос пока нет. Такое ощущение, что киевская власть убеждена в том, что люди — это только автомобилисты, а остальные кто тогда? Питекантропы, неандертальцы или, не к ночи будь помянуты, москали?

А между тем, местные обыватели оказались куда спокойней в этой ситуации, чем парижане или завсегдатаи университетских городков в Калифорнии. В супермаркетах нет не то, что давки, но даже очередей. Крупы и туалетная бумага на месте и даже не подорожали. Представьте себе, но харьковские таксисты не взвинтили цены, как это они делали раньше в сложных случаях. Впрочем, с закрытием метро они могут и передумать. Даже коммунальщики не подгоняют своих абонентов к скорейшей оплате услуг. Агитация по вопросам карантина ненавязчива, ее немного.

А завтра будут новые ограничения. Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская сообщила, что грядет закрытие для посещения «предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, предприятий торгового и бытового обслуживания населения. При этом будут работать объекты розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами связи, а также банки и страховые компании. Объекты общественного питания смогут работать только по адресной доставке заказов при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты».

А вот для кого есть приятная новость, так это для призывников и их родителей. Как сообщил областной военный комиссар Юрий Калгушкин, обычно весенняя призывная кампания длится с марта по июнь, однако в связи с введением карантина в марте вызывать призывников в военкоматы не будут.

«Генштабом ВСУ было принято решение отправку осуществить не в апреле, а в мае-июне. То есть мы сейчас не вызываем призывников в районные и городские комиссариаты. Будем вызывать, начиная с 1 апреля. Таким образом, призыв переносится на один месяц», – сказал он. При этом плановое задание для Харьковской области на весну 2020 г. остаётся прежним – 1140 призывников.

Увы, в последние дни фейки о нашем житье-бытье стали распространяться с большей интенсивности, чем обычно. Причем не только от всяких понаехавших нациков и работающих дистанционно рагулей. Эти всегда врут о городе и его мэре. А вот когда давно не бывавшие дома новые российские жители с умным видом сообщали, что здесь боятся отмечать 8 марта. И это при том, что весь город был завешан поздравлениями, первые лица Харькова и области устраивали приёмы и обращались к нашим дамам. И еще много такого подобного появляется в разных местах.

Избирательная кампания по выборам мэров и депутатов местных советов пока не началась, но уже сейчас электорат фиксирует, кто пытается бороться за его права, кто ему активно мешает жить, а кто будет пытаться мародёрствовать. И каждый получит по делам его. Массовое наваждение, приведшее к победе «слуг народа» на парламентских выборах, не повторится.