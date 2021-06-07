07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Донбасс, Запад, Минский процесс, Нормандский формат, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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«Спасибо Зеленскому» – украинский вопрос США и РФ решат без Украины

Новости УкраиныВ том, что США будут решать с РФ вопросы по Украине без её участия,...

В том, что США будут решать с РФ вопросы по Украине без её участия, виновато исключительно киевское руководство, когда не выполняло обязательства, подписанные президентом Владимиром Зеленским в Париже в декабре 2019 года.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Сергей Годный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же понимаем, что международные отношения решаются и развиваются не исключительно по официальным каналам, а ещё и по неофициальным. И понятно было из неофициальных каналов, что невыполнение условий  президентом Зеленским, подписанным в Париже в декабре месяце, приведёт к тому, что вопрос будет решаться без Украины. Мы к этому пришли.

Теоретически это может привести, если мы не рассматриваем внеблоковость Украины, а мы её так не рассматриваем, то теоретически это должно привести к изменениям в преамбулу к Конституции, где у нас там задекларированы евро намерения, евро-атлантические намерения. Нужно эти вопросы поднимать», – призвал Годный.

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