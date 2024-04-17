Спасти «близкую Украину». Астана бросилась навязывать Кремлю похабный «Минск-3»

Акорда (ставка президента РК) выполняет сейчас поручение англосаксов, пытаясь втянуть Москву на своей территории в бесплодные переговоры по типу прежних минских договорённостей, которые никто на Западе тогда и не собирался выполнять, чтобы в итоге вновь, уже на новом этапе, – спасти нынешний киевский режим от окончательного поражения. В чем кровно заинтересована и сама элита Казахстана.

В понедельник, 15 апреля, в испанской газете ABC вышло неожиданное, но вовсе не случайное интервью с послом Казахстана Данатом Мусаевым. В нём казахстанский дипломат заявил, что у республики сложились хорошие отношения с Украиной и Россией так как «для нас две страны являются близкими».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Для нас две страны являются близкими. Мы являемся сторонниками того, что должно быть мирное разрешение конфликта, другой альтернативы нет. С самого начала мы выразили готовность предоставить необходимую площадку для любых переговоров между двумя сторонами», – подчеркнул Данат Мусаев.

Данат Мусаев

В качестве обоснования того, что эти переговоры надо проводить именно в Казахстане, был выдвинут тезис о неком нейтральном статусе страны, которая достигла совершенства в своей многовекторной политике. Эдакий рай для всех конфликтующих сторон, которые только в нём и могут договариваться о мире.

«Мы продолжаем наши отношения с Россией, и она является нашим стратегическим партнером», – заметил испанским журналистам Мусаев.

Правда он еще при этом уточнил, что Китай и ЕС также являются стратегическими партнерами республики, и не только.

«В Казахстане много иностранных инвесторов, включая США, и до сих пор нам удавалось сбалансировать все эти интересы», – добавил дипломат.

Интересно, что эти «миротворцы» из внешнеполитического ведомства РК забыли упомянуть о том, что ещё в июне прошлого года они же объявили о прекращении встреч по сирийскому урегулированию в астанинском формате на своей территории, объяснив это тем, что якобы все цели, которые ставились шесть лет назад при запуске переговорного процесса, были достигнуты.

Тогда данное решение МИД Казахстана, объявленное по завершении 20-й астанинской встречи, стало полной неожиданностью для всех сторон переговоров и, в первую очередь, для Москвы, Анкары и Тегерана. Фактически Астана тогда по согласованию с Вашингтоном и Лондоном попросту выгнала участников мирных встреч со своей территории, когда стало ясно, что Россия, Турция и Иран образовали новый региональный формат взаимодействия – как по Сирии, так и по Южному Кавказу.

Поэтому нынешний демарш посла РК в Испании надо рассматривать как желание втянуть руководство России в бесплодные и бессмысленные дискуссии с Киевским режимом на своей территории, чтобы снова временно заморозить конфликт, который сейчас неминуемо ведёт к окончательному поражению свидомых. Очевидно, что такая инициатива прозвучала также по просьбе британцев и американцев, которые уже давно используют Астану для таких игр.

Напомним, что в январе 2018 года после визита Нурсултана Назарбаева в Вашингтон и переговоров с Дональдом Трампом экс-елбасы вдруг также неожиданно и громогласно заявил о необходимости переноса переговоров по Украине из Минска в Астану и включения в процесс встреч Соединённых Шатов. И сейчас история повторяется чуть ли не в деталях, только данную идею уже озвучивает не Токаев, а его посол в европейской стране.

По моему мнению, такая идея предложить Москве провести переговоры по Украине на своей территории была подсказана казахстанскому руководству министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, который недавно с 9 по 12 апреля посетил Алма-Ату и Астану по теме соблюдения республикой антироссийских санкций, проведя конфиденциальные переговоры с Касым-Жомартом Токаевым.

министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио

Другая переданная ценная установка Запада Акорде – это задача интенсивно двигаться по пути и в сторону Армении и подтягивать за собой остальные республики Центральной Азии. Соответственно, такими действиями будут подрываться торговые и экономические отношения с Москвой, чтобы расшатать ЕАЭС изнутри, ограничив свободу передвижения товаров и капиталов, и парализовать тем самым все интеграционные проекты Москвы на постсоветском пространстве.

Не зря Токаев заявил о «миротворческих» посреднических инициативах и во время встречи с Пашиняном в Ереване 15 апреля, предлагая свою площадку для переговоров – только теперь между Азербайджаном и Арменией и фактически в пику Москве и региональному формату «3+3». То есть, по сути, он выступил против России, Ирана и Турции, представителей которых как раз и выгнал в июне прошлого года из Астаны, чтобы те не совещались по Сирии.

Пашинян и Токаев в Ереване

«Казахстан готов оказать полную поддержку и взять на себя миссию доброй воли» — в частности, предоставить Еревану и Баку площадку для переговоров. «Наша главная цель — сблизить дружественные нам страны и открыть путь к прочному миру, добрососедству и стабильности в регионе», — пояснил Токаев.

По сути, он в качестве вне регионального игрока вмешивается в переговорный процесс, создавая мнимую альтернативу Кремлю и другим местным державам, примыкающим к Закавказью. Тем более этот демарш сейчас предпринят после того, как всем стал очевиден провал саммита ЕС-США–Армения, прошедший 5 апреля в Брюсселе.

Его цель очевидна – по заказу англосаксов обеспечить окончательную капитуляцию и добиться включения Армении в общий антироссийский логистический Транскаспийский проект по транспортировке стратегических ресурсов из Центральной Азии через Южный Кавказ в ЕС. Плюс создать единый блок внутри ЕАЭС по блокировке всех дальнейших геополитических планов Москвы.

Интересно так же то, что такие инициативы по посредничеству Астаны между Москвой и Киевом, а также между Баку и Ереваном, появились фактически сразу после того, как было объявлено о подготовке англосаксами «мирной конференции» по Украине, которая пройдет в июне на швейцарском курорте Бюргеншток. Уже заявлено, что в ней примут участие президент США Джо Байден и лидеры G7, а также представители стран Евросоюза, Бразилии, Эфиопии, Индии, Саудовской Аравии и ЮАР.

Тут явно прослеживается помимо заокеанской установки еще и стремление самой правящей казахстанской элиты быть в тренде и оказать ценную услугу именно Западу. Этим в Астане зарабатывают себе очки, демонстрируя лояльность, покорность и «нейтральность», а также хотят в очередной раз повлиять на Москву, в расчёте на то, что это в итоге сработает.

В этом кроется и кровный интерес Акорды, так как в случае окончательного военного поражения и капитуляции Украины – полностью видоизменится расклад сил в Евразии, а, соответственно, и правила игры на постсоветском пространстве и в бывшей советской Средней Азии. Тогда правящим классам в этих республиках придётся пересматривать свою «многовекторную политику» в сторону более тесного взаимодействия с Москвой.

Естественно, что этого в Астане крайне не желают, и затягивание военного конфликта через его заморозку на Украине им просто жизненно важно для сохранения прежней системы вывозной экономики в пользу Запада и распределения национального дохода в свою пользу. В этом смысле Токаеву и К просто необходимо всеми правдами и неправдами усадить за стол переговоров стороны, добившись нового «Минска -3» пусть и на своей территории.

Именно в связи с этим тревожным ожиданием поражения «незалежной» и резким после этого усилением позиций России и надо рассматривать эти судорожные попытки сколотить вместе с Арменией враждебный блок внутри ЕАЭС, провести окончательную тотальную приватизацию в интересах британских, американских и европейских компаний с передачей им всей инфраструктуры и месторождений редкоземельных металлов.

Именно животным страхом и командами из-за океана и Туманного Альбиона и объясняются все эти «мирные инициативы» Астаны, и ничем более.