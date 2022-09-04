Спасти Донецк. Что может ещё сделать Россия

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Новости Украины

Донецкий журналист Евгения Мартынова в колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает о тяжелейшей ситуации водной блокады, в которой оказалась столица ДНР.

Источники водоснабжения находятся на территориях, откуда до сих пор не удается выбить украинскую армию. Что, помимо военной помощи, в этой ситуации может сделать Россия для оказания мирным жителям Донецка?

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…Недавно, приехав в освобожденное Приазовье темным вечером, я застала соседа Сашу, которотающего ночь на улице, возле доступного источника вай-фай.

Саша был на работе – сторожил закрытый пансионат, что, в общем-то, является классической подработкой в курортных селах. За восемь с лишним лет моего отсутствия в родных краях на этих землях почти ничего не изменилось, во всяком случае – в лучшую сторону.

Украина не построила белокаменных набережных и не сделала благодатную землю европейским курортом. О том, как усердно отмывались деньги, свидетельствовали только новые лавочки и нелепые кичевые памятники, торчащие из бурьянов.

Сосед мой – в том прекрасном возрасте, когда можно всю ночь провтыкать в Тик-Токе, но, рассказывая истории, именовать себя «дедушкой». Себя он считает человеком зажиточным – впахивает, как и двадцать лет назад, обихаживая нескольких коров и коз, и торгуя молоком. Проедь сто километров отсюда до России – и такой заработок в курортном местечке выглядит уже нерациональным расходом жизненных сил.

Но тут внезапно я осознала, что Саша – теперь практически местный монополист.

Надо сказать, что всегда приазовские склоны и обочины кишели скотиной. В обед орали от жажды и переполненного вымени коровы, облепленные мухами; трясли ушами и звенели цепью, закрепленной на колышке, козы. А теперь, с апреля я, проезжая по окрестностям, не видела ни одной. Животные исчезли, но белокаменные апартаменты вдоль улиц не понялись.

– Слушай, я хочу спросить, а куда делись все коровы и козы?! Открой мне тайну. – Нету. Их нечем кормить. – Как это нечем? Они на горе паслись, возле дорог? Там и сейчас травы полно. – Землю все раскупили. – Кто раскупил? Укропы? – не могла понять я, но помнила, кто за восемь лет раздерибанил каждый квадрат песка на Белосарайской Косе. – Свои, – невозмутимо ответил Саша. – И что? – отчаялась я. – Раньше мы там косили, а сейчас все – частная собственность! Так они теперь сами там траву косят! – торжествующе заключил Саша. – И нам же продают.

Что-то мне это сильно напомнило.

А что – я поняла только, вернувшись в Донецк и погрузившись в бесконечный телеграммный гвалт по поводу окончательного отсутствия воды в городе. Власть накануне обнародовала графики подачи воды, но вдвойне обидно, когда и так пустой полгода кран снова оказался пустым вопреки официальному расписанию.

Раньше ведь вода чья была? Можно сказать, что общественная. А теперь у редких машин с технической выстраиваются на пекле часовые очереди, а питьевую свои продают своим же по четыре рубля за литр.

Возле некогда приличных многоэтажек, едва в кране, выведенном из подвала, что-то булькнет, разворачиваются настоящие маргинальные склоки. Жильцы не пускают в очередь людей из соседнего дома, а те грозят проклятиями, тычут под нос корочками и свертками с младенцами. Водная база, знаете ли, не бесконечна, а что дальше – так это уже оно, частная собственность.

Дончане – это не приазовские коровы, и цокать на заклание по причине отсутствия воды отказываются. Поэтому народ в чатах загорелся идеей набурить по городу скважин.

У рабочих, которые это делают, с весны расписано все, а цены воистину конские, если уж возвращаться к избранным аналогиям. 120-150 тысяч рублей обойдется скважина, а еще несколько десятков тысяч рублей – насос, способный поднять с глубин воду. И еще все это нужно будет куда-то подключить и обеспечить охрану… Да и, сказали пессимисты, все это единоличное начинание на муниципальных землях очень легко перечеркивается отсутствием необходимых бумажных разрешений.

Эту гуманитарную повестку уже начинают перехватывать топ-волонтеры, способные профинансировать настолько глобальные начинания из донатов. Мэрия поддержала. И пока армия остановилась, так и не одолев север бывшей области, откуда к нам шла вода, предположительно дойдут до водоносного слоя только добровольцы, заручившиеся благословением властей.

«Знаешь, о чем мечтаю? – сказала мне знакомая после дня, проведенного в очереди за водой под свист мин. – Что однажды со стороны России к нам зайдет колонна бурильных установок. И в каждом квартале будет свой источник воды! Раньше мы за ней ходили на котельную, но нам сказали, что скоро на нее рассчитывать будет нельзя: отопительный сезон на носу. Такие, видишь, нерадостные перспективы: осиротить детей, попав в нескончаемой очереди под обстрел; помереть от антисанитарии или слить воду из батарей – и замерзнуть. Даже не знаю, что и выбрать».

И я ей в этих делах, конечно же, не советчик. И пока у нас одни нуждаются, а другие «косят» на воде со своих, этот круг будет замыкаться. И, очевидно, что его разорвать можно только техническим вмешательством извне, и чтобы спасти Донецк, придется в прямом смысле рыть землю.