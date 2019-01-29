Спасти Ленинград от российского кинематографа

29.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

В январе, к 75-й годовщине снятия ленинградской блокады, деятели культурки, представляющие современный российский кинематограф, взялись наперегонки осчастливливать зрителей премьерами картин на тему «как это было».

Первым вылупился кинокадавр «Праздник» режиссёра Красовского. Откровенно тупой, слабый и удручающе пошлый фильм, после просмотра которого хочется вымыть руки. Пожалуй, лучше всего в фильме удались финальные кадры, на которых Красовский вместе с Дедом Морозом жалуются на непонимание чиновников и просят зрителей занести денег – кто сколько сможет.

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А 27 января, в памятную дату, любителей кино поспешил порадовать премьерой режиссёр Козлов. В отличие от «Праздника», сюжет которого полностью притянут за уши, картина с претенциозным названием «Спасти Ленинград» (раннее название «Баржа № 752») снята на основе реальных событий, о чём сообщает аннотация к фильму.

В основе сюжета лежит реальная трагедия, разыгравшаяся на Ладожском озере осенью 1941 года, на вторую неделю блокады, во время ожесточённых боёв на подступах к Ленинграду. 30 августа гитлеровские войска захватили станцию Мга, перерезав последнюю железную дорогу, связывающую город с остальной страной. 8 сентября части группы армий «Север» заняли город Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы. Если не считать воздушного сообщения, то единственный путь из Ленинграда на Большую Землю и обратно мог проходить только по Ладоге. 12 сентября буксир «Орёл» совершил невозможное: доставил по озеру в осаждённый город, в сложнейших метеоусловиях, две баржи с зерном и мукой.

В ночь на 17 сентября 1941 года из бухты Осиновец в Новую Ладогу вышел буксир «Орёл», тянувший за собой баржу № 752, принявшую на борт (по разным данным) от 1100 до 1500 пассажиров, среди которых были женщины, дети, работники различных ведомств, а также взвод курсантов Ленинградского военно-инженерного училища. Барже предстояло пройти путь по озеру в 160 км.

Кто ни разу не был на Ладоге, тот вряд ли знает, какое это коварное озеро.

Шторма здесь бывают порой пострашнее, чем в открытом море. В довоенный период с Ладогой предпочитали не связываться и грузы везли в обход озера, по судоходным каналам вдоль берега. По этой причине в Ленинграде практически не было судов, способных выдержать удар стихии. Но другого выбора и другого маршрута во время блокады для Ленинграда не было.

Баржа № 752 вышла в путь при идеальной погоде, но в ночь на 17 сентября метеоусловия резко ухудшились и на озере начался шторм в 7-8 баллов, оборвавший буксировочный трос между «Орлом» и баржей, забитой людьми. Не приспособленное к плаванью в штормовую погоду судно стало тонуть. Волны смывали за борт людей не только с палубы, но даже из трюма. Чтобы привлечь к спасению людей находящиеся поблизости суда, был послан сигнал SOS.

Первой на сигнал бедствия среагировала гитлеровская авиация. «Благородные рыцари Люфваффе» устроили бойню над бушующим озером, расстреливая как в тире терпящих бедствие людей.

Точных данных о погибших пассажирах баржи № 752 нет, но оценочно в ту страшную ночь смерть настигла более тысячи человек. «Орёл» и подоспевшая канонерская лодка «Селемжа» под авианалётом спасли из штормовой воды 188 человек. В списках спасённых очень мало женщин и нет детей – всех их забрали стихия и пули фашистских лётчиков.

Руководил спасательной операцией капитан 3 ранга Владимир Юрьевич Браман. К слову, этот человек в 1942 году воевал на подводной лодке К-21 и участвовал в торпедировании немецкого линкора «Тирпиц».

Баржу № 752 часто называют «ладожским Титаником». Её трагедия потрясает, но она не уникальна. В первую военную навигацию на Ладоге от штормов и авианалётов противника затонуло 5 буксиров и 46 барж. На 160-километровом участке пути люди гибли десятками и сотнями. Но спасено было намного больше: свыше 33 тысяч человек. В Ленинград по тому же пути было доставлено более 20 тысяч военнослужащих.

Но вернёмся к фильму.

Документального в нём, прямо скажем, немного, как нет и реальных прототипов героев – одни сферические персонажи в вакууме. В центре сюжета, как водится, любовь-морковь между курсантом-артиллеристом Костей и девушкой Настей, имеющей – какая неожиданность! – репрессированного папу.

На барже влюблённые (совершенно случайно) встречают выполняющего совершенно секретное и особо важное задание гнусного капитана НКВД Петручика, который когда-то вёл дело Настиного отца. Несмотря на эту неловкую деталь, энкавэдэшик оказался не прочь приударить за симпатичной девушкой, которой так подгадил в жизни.

Тему любви и третьего лишнего негодяя режиссёр Козлов откровенно сплагиатил с «Титаника» Кэмерона. Навязчивый капитан НКВД Петручик до оторопи напоминает повадками героя-злодея в исполнении Билли Зейна, вечно встающего на пути влюблённых.

Эпизод с играющим оркестром в трюме тонущей баржи также не оставлял сомнений в источнике, откуда черпал своё вдохновение режиссёр Козлов.

А наручные часы главного героя можно с уверенностью назвать «Сердцем Ладоги» по аналогии с бриллиантом «Сердце океана» из «Титаника».

Занятно, что на пресс-конференции, открывшей показ фильма «Спасти Ленинград», режиссёр Козлов яростно опровергал любые параллели с «Титаником», отрицая очевидное.

Но не «Титаник» единый послужил донором для «Спасти Ленинград». Было не менее очевидно, что в творческом процессе труженики кино решили сплагиатить ещё и «Спасая рядового Райана» Спилберга.

Снять собственный вариант высадки на участке берега «Омаха» Козлову мешали рамки фильма-катастрофы. И ради их расширения были предприняты дичайшие сюжетные скачки от тонущей баржи до высадки десанта на берег Невы, которых в середине сентября 1941 года ещё не было.

В общем, ради изрытого воронками берега, гор трупов, взрывов и трассирующих очередей, режиссёру в очередной раз пришлось принести в жертву заявленную в фильме историческую правду.

Козлов на той же пресс-конференции сказал, что батальными сценами гордится и даже готов поделиться самыми смачными эпизодами с самим Спилбергом.

Впрочем, кусочек из «рядового Райана» всё-таки был перенесён и на тонущую баржу. Обороняющиеся так ловко вели огонь по немецким самолётам, что двумя винтовочными выстрелами уронили целых два «мессера». Куда там Покрышкину!

Как ни тужился режиссёр Козлов, а до «Титаника» и «Рядового Райана» он так и не дотянул. И даже с «Утомлёнными солнцем – 2» не сравнялся: немецкие лётчики в его картине не высовывали задниц из кокпитов, а тема сисек так и осталась нераскрытой.

Собственно, драмы из фильма-катастрофы Козлову тоже не удалось выжать. Фильм абсолютно стерильный в плане эмоций и не раскрывает масштаб трагедии. Его суть вкратце – как на ржавом корыте плывёт влюблённая парочка, а им постоянно кто-то мешает. Война, НКВД, самолёты какие-то…

Финал фильма это только подчёркивает. Выбравшиеся из (как бы) кромешного ада, пережившие гибель сотен людей, выжившие влюблённые встречаются и ведут себя так, будто они только что увиделись после скучной морской прогулки, проведенной порознь.

Остаётся добавить, что эту печальную историю зрителю в лучших традициях «Титаника» рассказывает пожилая Настя. Удивительно, что не из аппарата «Мир» со дна Ладоги.

В общем, шедевра ожидаемо не получилось. И просто добротной кинокартины, которую захочется пересмотреть, тоже. Очередной киношлак в унылой череде таких же убогих картин. Больше всего обидно, что его премьеру подогнали к 75-летию снятия блокады. Как у парадного нагадили.

Единственный способ перебить мерзкое послевкусие – пересмотреть фильмы «Балтийское небо» и «Зелёные цепочки» с блистательным Павлом Луспекаевым, да ещё «Ижорский батальон». Пожалуй, лучшие фильмы о блокаде Ленинграда. Что бы мы делали без культурного задела СССР?

Есть мнение, что единственный способ сберечь чувство прекрасного у зрителя – полностью запретить деятелям кино снимать фильмы про войну.

Никакого патриотизма они не прививают. Нельзя привить патриотизм, шельмуя и вызывая отвращение к собственной истории. Чтобы потом не удивляться – откуда берутся «коли из Уренгоя» и почему вчерашние гитлеровские прихвостни на государственном уровне охотно задирают заднюю лапку на нашу Победу.