Спасти миллион деревьев: общественники Крыма и Севастополя вышли на федеральный центр

14.02.2022  20:29 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Конфликт, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Экология, Энергетика


На этой неделе в Севастополь приедет рабочая группа Минэнерго РФ по строительству линии электропередач от села Орлиное в Байдарской долине до села Оползневое на Южном берегу Крыма.

Большой Ялте катастрофически не хватает мощностей, и для покрытия энергодефицита должна пройти новая ветка от Балаклавской ПГУ-ТЭС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На этой неделе в Севастополь приедет рабочая группа Минэнерго РФ по строительству линии электропередач...

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Экспертиза одобрила проект строительства 25 км ЛЭП в охранной зоне заказника «Байдарский», есть разрешение от Росприроднадзора.

Но в процессе придется вырубить около 1 миллиона деревьев – в зоне прохождения линий должна быть просека.

Этот факт вызвал возмущение экологов и общественников. Никто не оспаривает важность новых энергосетей, но их строительство не должно идти в ущерб природе.

В правительстве Севастополя утверждают, что не согласовывали трассировку ЛЭП. А действующая линия, проложенная в советское время и принадлежащая «СевЭнерго», вполне может пройти модернизацию и использоваться для обеспечения Южного берега Крыма.

В таком случае энергетикам Крыма и Севастополя придется решать – либо передавать старые ЛЭП в управление ГУП «Крымэнерго», либо отдать проект «СевЭнерго». Возможен третий вариант – коллаборация, и в этом случае помощь Минэнерго РФ будет неоценимой.

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