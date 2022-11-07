Спасти придворную лошадь – озвучена «приличная версия» возвращения Собчак в Россию

07.11.2022  22:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Идиотизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, СБУ, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Скандальную журналистку Ксению Собчак собирались арестовать в Прибалтике и выдать на Украину.

Об этом в своем ТГ-канале написал политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скандальную журналистку Ксению Собчак собирались арестовать в Прибалтике и выдать на Украину. Об этом...

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«Возвращение Ксении Собчак в Россию, оказывается, было даже делом государственной безопасности. Оказывается, СБУ завела на нее дело, и должен был быть выписан ордер на ее арест. По этому ордеру она была бы арестована сразу в Прибалтике и передана в СБУ. Там, в застенках СБУ, Собчак оказалась бы под пытками и вероятно сдала бы много важной информации о личном окружении Путина.

А СБУ и британская разведка потом использовали бы эту информацию для подготовки покушения на Путина и подготовки государственного переворота в России. Вот от этого и вернули Собчак и спасли от пыток СБУ», – утверждает Марков.

Ксения Собчак вернулась в Россию пешком через пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области на границе с Латвией в сопровождении супруга Константина Богомолова.

Собчак бежала из России в конце октября после того, как в Москве был арестован ее коммерческий директор Кирилл Суханов. Он был задержан при получении транша в 800 тыс. рублей от представителей «Ростеха». В доме у Собчак прошел обыск. Журналистка направилась в Латвию, предъявив израильский паспорт, наличие которого она ранее отрицала. Однако уже после побега выяснилось, что никакого процессуального статуса в деле о вымогательстве у Собчак нет.

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