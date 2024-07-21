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Подвизающийся после ухода с Дацнинг-стрит в качестве колумниста британского таблоида DailyMail экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разразился в этом издании большой авторской колонкой под многообещающим названием «Почему я более чем когда-либо убежден, что у Трампа хватит сил и смелости спасти Украину и положить конец этой ужасной войне».

Этот текст представляет собой вольные фантащии самого Джонсона на тему содержания гипотетического мирного плана Трампа по Украине. Каким же видится Джонсону украинская политика кандидата от республиканцев?

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Первый пункт «мирного плана» – хорошенько «жахнуть». Запад позволяет Украине бить ракетами ATACMS и Storm Shadow и другими вооружениями по аэродромам на территории России.

Второй пункт: «Когда войска агрессора будут отброшены, Путин мог бы предложить сделку».

Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. То есть Джонсон практически открыто обезает России бонус в виде Крыма и “минской” части Донбасса. Подконтрольная же Киеву территория Украины признается некоей «свободной страной» с перспективой быстрого вступления в ЕС и НАТО.

Путин же объявляет, что СВО выполнила свою задачу и «денацифицировала» Украину, а для ее русскоязычного населения вводятся особые меры защиты, суть которых, впрочем, Джонсон не уточняет.

Зато детально прописаны бенефиты, получаемые Штатами от ускоренного принятия Украины в НАТО. После завершения войны, часть украинских войск дислоцируется в странах Европы, чтобы заменить собой часть из тех 70 тысяч военных США, которых ныне разместили для сдерживания беспокоящей умы европейцев «вероятной агрессии РФ».

При этом Джонсон знает, на какую точку G нажимать, чтобы добиться нужного результата. По его словам, такое решение позволит Трампу «сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной защиты, что является одной из его ключевых целей».

В колонке Джонсон отметил, что с президентом Дональдом Трампом в Белом доме «существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным – возвращение ко временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО». В целом это – большой привет авторам планов о репарациях и “деколонизациях” РФ.

По мнению британского премьера-отставника, есть только один способ достичь такого результата – через силу. Что сближает такое видение с текстами внешнеполитических идеологов Трампа, например, с манифестом одноименного названия ο κοнтуpax будущeй внeшнeй пοлитиκи Τpaмпa в Foreign Affairs : «Мир через силу» авторства Роберта Ο’Ƃpaйeнa.

«Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться, и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца», – пишет Джонсон.

Он также добавляет, что победа Украины может проложить путь «к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией», что «стало бы большой победой для Америки и для всего мира».

При всей кажущейся нереалистичности изложенных предложений исходя из заявленных публично позиций российской власти, остается лишь один вопрос: насколько все перечисленное выше имеет отношение к реальному содержимому голов Трампа и тех его советников, которые будут определять внешнюю политику его администрации, а насколько – является плодом разгулявшейся фантазии самого Джонсона.