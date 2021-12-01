Спасти Зеленского от переворота. СБУ собирает лояльных АТОшников

Новости Украины

Смешнее споров «свидомитов», кто из них более полезный патриот, могут быть только их дрязги, кто из них более правильные ветераны АТО (ООС).

28 ноября в харьковском дворце «Украина» прошел так называемый Съезд ветеранских организаций Украины. Появление в руководстве новоиспеченного ветеранского сообщества такого персонажа как Олег Черкашин (позывной «Испанец») вызвало бурную реакцию, особенно в «коричневой» радикальной среде АТОшников. «Испанца» в грубой форме чихвостят на свидомых пабликах. Высмеивается и сам съезд.

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Причем обвиняют новую структуру в лоялизме именно те радикалы, которые еще недавно исправно выполняли команды офиса Зеленского. Просто, пока Аваков был министром внутренних дел, боевики Нацкорпуса верноподданнически служили власти, нуждавшейся в их услугах для подавления оппозиционных настроений.

Как только ветер поменялся, и Аваков облачился в ахметовские доспехи, подобострастие «азовцев» развеялось. Билецкий включил быкователь против Зеленского, стал толкать обличительные речи на канале Ахметова.

Власти понадобилось срочно мобилизовывать «своих» ветеранов.

В релизах съезда заявлено, что в мероприятии принимают участие представители ветеранских организаций почти из всех регионов Украины. Начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин, восседающий в президиуме, прозрачно намекает на то, кто же реальные инициаторы и организаторы этого «благородного собрания».

Власть проводит поверку рядов участников АТО, готовых поддержать ее или хотя бы не участвовать в акциях по ее свержению.

Судя по тем речам, которые звучали на съезде, этот кастинг ветеранов, желающих подкормиться с руки Офиса президента, организовывался наспех. СБУ пропела ермакам и подолякам: «Я его слепила из того, что было». Получилось как всегда, когда лепят из дерьма пулю.

Олег Черкашин с трибуны съезда сделал больно многим свидомым, обвинив их в трусости:

«Мы все помним 14-й год. Мы все помним, как в вышиванках бегали и кричали лозунги. Но потом этих людей на фронте мы не видели. Не вру? Не вру. Они продолжали бегать по Киеву. Мы пошли, стали грудью, защищали. Наши побратимы погибали. И вот сейчас, когда такая угроза висит со стороны Российской Федерации, вновь идут попытки раскачать ситуацию. И всё чаще звучат призывы нового майдана, переворота, смещения действующей власти. К сожалению, в этот процесс втянуты, в том числе, и ветераны АТО».

Негодование актива Нацкорпуса объяснимо не только дикой ревностью по поводу того, что еще недавно господин назначал Билецкого «любимой женой», а сейчас образовавшуюся вакансию может занять какая-то жалкая, ничтожная личность. Тут важен и собственно бэкграунд «Испанца», которого, по информации «азовца» Жорина, поставили координировать новообразованное ветеранское сообщество.

До майдана Олег Черкашин был секретарем Фрунзенского райкома КПУ в Харькове. Потом сменил ориентацию и нашел себя в карательном батальоне «Донбасс» (там и появился позывной «Испанец»).

Впрочем, лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев заявляет, что «подтвердить причастность Черкашина к батальону, кроме него, никто не может». Но это мнение субъективное. Даже о создателе батальона «Донбасс» Семене Семенченко его побратимы говорили, что свое ранение в задницу он получил далеко от передка.

Точно ведь известно, что и Семенченко, и Черкашин мутили контрабандные темы во время торговой блокады Донбасса. Так каких еще подтверждений хотят «азовцы», что Черкашин причастен к батальону «Донбасс»?

Не секрет, что группировки ветеранов АТО постоянно грызутся между собой за место у кормушки. Здесь все настолько воюют со всеми, что классическая расстановка сил «жабы» и «гадюки» кажется недостаточной — понадобятся еще какие-нибудь пресмыкающиеся для полноты картины.

В феврале 2017 года ветераны, возглавляемые Черкашиным, схлестнулись со «Схидным корпусом» Олега Ширяева, который в ту пору еще был близок с «азовским» движением и возглавлял ГК «Азов» в Харькове. Ширяевцы и черкашинцы тогда устроили громкие «качели» со стрельбой на Алексеевке. Участвовали в столкновении 70 человек. Получил тяжелое огнестрельное ранение член «Схидного корпуса». Но ветеранская группировка Черкашина была обращена в бегство. Бравые АТОшники прятались в детском саду, где и были задержаны полицией. Как водится, задержанных вскоре отпустили, а уголовные производства замяли.

Могло сложиться впечатление, что источником напряжения был Ширяев с его группировкой. Не без этого. Ширяев действительно конфликтовал со всеми подряд. Сначала он враждовал с командиром батальона «Слобожанщина» Андреем Янголенко. Они обвиняли друг друга в подрыве машин. «Схидный корпус» и возник потому, что часть бойцов написали заявление в прокуратуру о преступлениях комбата Янголенко и образовали отдельное подразделение. Янголенко немного посидел в СИЗО и был освобожден под поручительство Авакова.

Потом Ширяев воевал с группой Черкашина, потом с «азовцами».

Но дело было не только в Ширяеве и «Схидном корпусе». Дело было во всей АТОшной среде. Контрабандных схем, песчаных карьеров, лесных вырубок, аптечных «крыш» на всех активных ветеранов не хватало. За место под солнцем приходилось всем драться со всеми.

Летом 2019 года группировка Черкашина уже как охранная структура рынка «Барабашово» воюет с Нацкорпусом. В этом конфликте «Испанец» сначала выступает на стороне Александра Фельдмана. А потом плавно перетекает под крыло к городской власти. Мэр Кернес, как известно, враждовал с нардепом Фельдманом, и поэтому легко перекупил «Испанца». А самому Черкашину его противники из Нацкорпуса припомнили еще близость к Мураеву. Всё смешалось в доме АТОшников…

Сейчас, как пишут в пабликах Нацкорпуса, Черкашин, вероятно, возглавит Муниципальную стражу Харькова. Совсем недавно нынешний мэр Терехов фотографировался вместе с одним из лидеров Нацкорпуса Величко (Чили), а ныне готов облагодетельствовать его заклятого врага Черкашина (Испанца). Вот тогда и станет понятно окончательно, кто более мэру Терехову ценен — ахметовский Аваков или президентский Офис…

Но вернемся к «эпохальному» харьковскому съезду, который не на одном Черкашине держался. Глава Харьковской СБУ Роман Дудин привел слова какого-то АТОшного мудреца: «Они там напридумывают себе, а мы потом с автоматами в гребенях бегаем». И заявил о попытках «расшатать ситуацию» (видно, эти слова были спущены теневыми организаторами сборища как ключевые).

Потом АТОшник с ярко выраженным западноукраинским акцентом проникновенно говорил: «Мы очень обеспокоены и разделяем с нашими побратимами их озабоченность относительно ситуации в стране, а именно — дестабилизации и хаоса». Ну, как смог. Старался. Добавил, что они против этого и готовы вместе с гарантом сказать решительное нет.

Еще какой-то ветеран в камуфляже взволнованно зачитал резолюцию, запинаясь и переставляя слова так, что текст превращался в пародию, достойную исполнения «95 кварталом»:

«Целиком поддерживать и отстаивать позицию Верховного Главнокомандующего Украины Зеленского Владимира Александровича в вопросах укрепления обороноспособности Украины, продвижения ее в НАТО, а также в рамках Всеукраинского объединения отстаивать направление президента Украины Владимира Зеленского, предавать публичному осуждению попытки оскорбления и чести, достоинства Владимира Зеленского как символа государственности Украины, гаранта Конституции и стабильности в нашей стране».

И не пробуйте разобраться, что они осуждают: попытки оскорбления или «попытки чести, достоинства»… Гарант уже просто обязан с этими верными пацанами занюхать дорожку на посошок.