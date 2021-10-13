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13.10.2021 18:52 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, беспредел, Конфликт, Косово, нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал
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СПЦ: «На севере Косово произошел акт агрессии албанской полиции по этническому признаку»

Окормляющая Косово и Метохию Рашко-Призренская епархия Сербской Православной Церкви призвала международные структуры защитить сербов...

Окормляющая Косово и Метохию Рашко-Призренская епархия Сербской Православной Церкви призвала международные структуры защитить сербов края от произвола местной албанской полиции.

Соответствующее заявление было выложено на епархиальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рашско-Призренская епархия призвала к умиротворению ситуации на севере Косово и к срочному выводу полицейских сил Приштины оттуда, поскольку из-за их присутствия и грубых действий ситуация может обостриться.

«Применение силы албанской косовской полицией, особенно огнестрельного оружия, является открытым актом агрессии против граждан по этническому признаку и грозит вызвать огромную нестабильность в сфере безопасности, – говорится в заявлении, размещенном на сайте епархии. – В связи с действиями косовской полиции сегодня утром на севере Косово и Метохии, в ходе которых было применено насилие против сербских граждан, Рашская и Призренская епархия выражает глубочайшую обеспокоенность».

В епархии призвали международные оккупационные силы в Косово – KFOR и EULEX – срочно обеспечить мир и порядок и защитить граждан от агрессивного поведения полиции, а самих граждан – проявить максимальную сдержанность.

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