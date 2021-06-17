СПЦ: «Просим защиты от дискриминационного поведения и ядовитой риторики Приштины»

17.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Окормляющая Косово и Метохию Рашко-Призренская епархия Сербской православной церкви отреагировала на слова «премьер-министра» края Альбина Курти о «литургиях в церквях Милошевича».

Соответствующие записи появились в твиттере епархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Слова Курти о «литургиях в церквях Милошевича», которым тот охарактеризовал богослужение на праздник Вознесения Господня в недостроенном храме Христа Спасителя в Приштине, являются, по мнению епархии, «еще одними из серии оскорблений и лжи, которыми косовские институты нарушают основные религиозные права Сербской православной церкви».

«Отношения Рашко-Призренской епархии Сербской Православной Церкви и других сербских политических органов в Косово и Метохии с институтами косовских албанцев никогда не находились на таком плохом уровне. Это дополнительная причина, по которой международное сообщество должно защищать наш народ и церковь от дискриминационного поведения и ядовитой риторики Приштины», – говорится в епархиальном заявлении.

Также авторы отметили, что обвинения Сербской православной церкви в богослужении в Приштине, «сопряженное с грубейшими заявлениями и угрозами, а также осквернением религиозного здания политическими граффити в присутствии полиции Косово, являются дополнительными показателями правового беззакония в обществе, где не соблюдаются ни свобода вероисповедания, ни решения судов».