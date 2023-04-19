Специалисты бесплатно научат всех желающих крымчан выживать самим и спасать ближних

Любовь Смирнова .  
19.04.2023 20:26
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Медицина, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На базе ДОСААФ в Симферополе организованы курсы «Доброволец» по подготовке населения к защите Отечества. Бесплатно и по субботам можно обучиться навыкам обращения с оружием и оказания медицинской помощи.

Об этом сообщил в эфире «Крым 24» председатель регионального отделения ДОСААФ Андрей Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На базе ДОСААФ в Симферополе организованы курсы «Доброволец» по подготовке населения к защите Отечества....

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«В сегодняшней ситуации, конечно, прежде всего – подготовка населения к защите Отечества. Курс у нас назван «Доброволец», в него входят тактика, специальная подготовка, безопасное обращение с оружием, медицинская подготовка. Эти знания, умения и навыки пригодятся всегда, в любой ситуации нужно иметь самообладание и, прежде всего, оказать себе самопомощь и при необходимости оказать помощь другому. Азы инженерной подготовки, некие топографические знания, – подчеркнул он.

– Сегодня очень важно умение владеть беспилотными установками. В общем, задач много, и любой может пройти подготовку. Подготовка населения к защите Отечества не может быть платной. Курсы мы проводим по субботам в 10 утра в рамках «дня открытых дверей» на базе аэропорта «Заводское» ул. Аэрофлотская, 5. Там проходят занятия с инструкторами, с методистами, профессиональными военными.

Уже сложилось целое сообщество, потому что там же собирают гуманитарную помощь, плетут сети для наших бойцов на передовую. В общем, люди объединились в помощи друг другу, прежде всего, и в помощи нашему государству для одной большой Победы».

По словам главы ДОСААФ, интерес к военной подготовке в Крыму был всегда, и это касается не только юношей допризывного возраста.

«Крым всегда находится в приподнятом таком самочувствии, потому что нам никогда не давали расслабиться, ни в какие времена. А сегодня – тем более, потому что мы взаимодействием как с передовой, так и с населением, потому что просто так это невозможно – помог, не помог, сделал, не сделал. У нас миссия, мы вместе, мы едины. От профессионализма зависит уже уровень качества, и эти качества, вернее, эти направления мы должны отрабатывать», – заключил Попов.

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