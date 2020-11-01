Специалисты из ЛДНР соберут из остатков Украины нормальную Русь

01.11.2020, Москва, Владимир Гладков

С 2014 года концентрацией понимания русской идентичности стал именно сражающийся с бандеровцами Донбасс.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Правды» заявил бывший помощник министра обороны Украины, Алексей Селиванов, после 2014 года переехавший в Луганск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ЛНР и ДНР сложилась уникальная ситуация, и она до сих пор действует. Здесь, на рубеже, на русском фронтире может сложиться, и мы над этим работаем, именно понимание русской идентичности. Перспективное понимание места русского человека, наследника всех государств, которые существовали на нашем пространстве, наследника Отечества от Карпат до Тихого океана, место человека в нынешнем.

Казалось бы, ЛНР и ДНР небольшие территории, многие их называют провинциальными, и люди до 2014 года жили во многом в условиях провинции, но после этого внимание всего Русского мира было приковано к ЛНР и ДНР. Многие люди здесь состоялись как журналисты, как общественные деятели, которые до того не занимались этим вообще. Для многих участие и в боевых действиях, и в общественно-политической жизни стало переломным моментом», – заявил Селиванов.

«Это один фактор, но сегодня здесь учатся студенты и школьники, с которыми можно работать, которым можно говорить это всё. Да, многие люди по инерции пытаются там внедрить им какие-то неповоротливые конструкции – как в России, по этому образцу, но получается плохо. Я здесь занимаюсь тем, что ищу, практикую, подбираю те понятия, смыслы, месседжи, которые будут восприняты той молодёжью. Не всем ещё чиновникам удалось внедрить это понимание в голову, но части это удалось.

Я говорю, что студентам, которые сейчас учатся в вузах ЛНР, придётся стать редакторами, депутатами, управленцами не только в ЛНР. И не только в России. Многим из них придётся с началом развала Украины ехать вместе с нами на ту территорию, подбирать её по кускам и конструировать из них нормальную жизнь и фактически нормальную Русь», – добавил спикер.