Специалисты назвали Шойгу Архимедом, способным перевернуть весь мир

28.12.2021  13:14 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Происшествия, Россия


27 декабря в России отмечается День спасателя. В этот день 30 лет назад был создан Корпус спасателей, который позже превратился в Министерство чрезвычайных ситуаций. Его родоначальником был нынешний министр обороны Сергей Шойгу, который отдал этой структуре 20 лет жизни.

Сегодня российские спасатели входят в пятерку сильнейших в мире – за эти годы они превратились из людей, вооруженных киркой и лопатой, в профессионалов, на вооружении которых самая современная техника и спецсредства.

27 декабря в России отмечается День спасателя. В этот день 30 лет назад был...

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А начиналось все в далеком июне 1991-го, когда произошло землятресение в Северной Осетии. Тогда Корпус спасателей только образовался и не имел должного снаряжения, вспоминает Сергей Шойгу в интервью «Аргументам и фактам».

«Для работы после землетрясений нужны домкраты, гидравлические ножницы, разжим-кусачки, гидравлический инструмент и прочее. Всего этого у нас тогда не было. Надо было всё закупать за границей. Или делать самим. Мы выбрали второй путь. Слава Богу, всегда в нашей стране огромное количество энтузиастов, которые в самые короткие сроки начали производить здесь весь нужный инструмент и оборудование», – говорит министр.

За время руководства Шойгу российскими спасателями они приняли участие в почти пяти сотнях различных операций, на заре своей службы вылетали нередко за свой счет и работали по сути, на голом энтузиазме. Кроме того, было немало и спасательных операций – в Абхазии, Косово, Боснии и Герцеговине, Йемене, Приднестровье, Конго и многих других «горячих» точках планеты.

«Мы просто были убеждены, что все возникшие конфликты в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии и Грузии, а позже в Таджикистане — это чрезвычайные ситуации, в которых мы обязаны участвовать», – вспоминает Шойгу.

Его опыт пригодился позже и был неоднократно использован уже во времена руководства Министерством обороны России – то загорятся торфяники и леса, и военные участвуют в ликвидации пожаров, то спецтехника Минобороны помогает расчищать дороги от снежных завалов.
«Сегодня у Министерства обороны самое большое количество «транспортников» Ил-76 из всей государственной авиации. У нас самое большое количество вертолетов Ми-8 и Ми-26. И все они, в случае необходимости, способны тушить пожары. Потому что у страны должен быть достаточный ресурс, который может понадобиться в чрезвычайных ситуациях. Добавлю, что кроме авиации, у наших Вооруженных Сил есть и мощная инженерная техника», – подчеркивает Шойгу.

A meeting of the Board of the Russian Defense Ministry was held at the National Defense Management Center of the Russian Federation under the leadership of the head of the military department, Army General Sergei Shoigu. MOD Russia via globallookpress.com

За время его руководства Минобороны также вышло на новый уровень. Сегодня российская армия, занимая лидирующие позиции в мире, практически полностью переоснастилась новым вооружением. Сейчас стратегические ядерные силы обновились на 89,1%, а войска в целом – более чем на 70%, хотя еще десять лет назад эти показатели составляли чуть более 20% и 15%, соответственно. По мнению экспертов, это связано с управленческими способностями нынешнего главы Минобороны.

«Сергей Шойгу – это не только один из политических долгожителей в правительстве России, при этом он не какой-то «серый» бюрократ, а один из самых популярных людей в стране, пожалуй, второй после Путина. Он – хороший управленец и умный человек. Я имел возможность слушать его рассуждения по разным проблемам в жизни государства и вижу, что он очень хорошо подготовлен и является грамотным специалистом», – заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.



«Нельзя называть его «человеком в сапогах», как некоторые считают, который выполняет приказы. Это грамотный политик, человек с очень широким кругозором, логично и правильно мыслящий. И этот здравый смысл ему помогает и в управленческих решениях и в Корпусе спасателей, и в МЧС, и в Министерстве обороны. Шойгу умеет делать все быстро, и эффективно», – добавляет политик.

С ним соглашается глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Есть люди, обладающие блестящим талантом руководителя и организатора. Сергей Кужугетович Шойгу – один из них. Он как Архимед – дайте ему точку опоры, и он перевернет мир. Так было и с Корпусом спасателей, так произошло и с российской армией. Благодаря Сергею Шойгу российская спасательная служба гремит на весь мир», – подчеркивает Липовой.

«У нас работают настоящие мастера, профессионалы своего дела, у которых есть все условия для качественного несения службы. Современное оборудование, отличное обучение и возможность постоянно повышать свою квалификацию – это то, благодаря чему наши спасатели находятся на высочайшем уровне профессионального мастерства. Поэтому да, без сомнения, Сергей Шойгу может и умеет выстраивать слаженную работу подшефных ему организаций любого масштаба, структурировать и максимально оптимизировать их деятельность», – резюмировал офицер.



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