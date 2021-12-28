Специалисты назвали Шойгу Архимедом, способным перевернуть весь мир

27 декабря в России отмечается День спасателя. В этот день 30 лет назад был создан Корпус спасателей, который позже превратился в Министерство чрезвычайных ситуаций. Его родоначальником был нынешний министр обороны Сергей Шойгу, который отдал этой структуре 20 лет жизни.

Сегодня российские спасатели входят в пятерку сильнейших в мире – за эти годы они превратились из людей, вооруженных киркой и лопатой, в профессионалов, на вооружении которых самая современная техника и спецсредства.

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А начиналось все в далеком июне 1991-го, когда произошло землятресение в Северной Осетии. Тогда Корпус спасателей только образовался и не имел должного снаряжения, вспоминает Сергей Шойгу в интервью «Аргументам и фактам».

«Для работы после землетрясений нужны домкраты, гидравлические ножницы, разжим-кусачки, гидравлический инструмент и прочее. Всего этого у нас тогда не было. Надо было всё закупать за границей. Или делать самим. Мы выбрали второй путь. Слава Богу, всегда в нашей стране огромное количество энтузиастов, которые в самые короткие сроки начали производить здесь весь нужный инструмент и оборудование», – говорит министр.

За время руководства Шойгу российскими спасателями они приняли участие в почти пяти сотнях различных операций, на заре своей службы вылетали нередко за свой счет и работали по сути, на голом энтузиазме. Кроме того, было немало и спасательных операций – в Абхазии, Косово, Боснии и Герцеговине, Йемене, Приднестровье, Конго и многих других «горячих» точках планеты.

«Мы просто были убеждены, что все возникшие конфликты в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии и Грузии, а позже в Таджикистане — это чрезвычайные ситуации, в которых мы обязаны участвовать», – вспоминает Шойгу.

Его опыт пригодился позже и был неоднократно использован уже во времена руководства Министерством обороны России – то загорятся торфяники и леса, и военные участвуют в ликвидации пожаров, то спецтехника Минобороны помогает расчищать дороги от снежных завалов.

«Сегодня у Министерства обороны самое большое количество «транспортников» Ил-76 из всей государственной авиации. У нас самое большое количество вертолетов Ми-8 и Ми-26. И все они, в случае необходимости, способны тушить пожары. Потому что у страны должен быть достаточный ресурс, который может понадобиться в чрезвычайных ситуациях. Добавлю, что кроме авиации, у наших Вооруженных Сил есть и мощная инженерная техника», – подчеркивает Шойгу.

За время его руководства Минобороны также вышло на новый уровень. Сегодня российская армия, занимая лидирующие позиции в мире, практически полностью переоснастилась новым вооружением. Сейчас стратегические ядерные силы обновились на 89,1%, а войска в целом – более чем на 70%, хотя еще десять лет назад эти показатели составляли чуть более 20% и 15%, соответственно. По мнению экспертов, это связано с управленческими способностями нынешнего главы Минобороны.

«Сергей Шойгу – это не только один из политических долгожителей в правительстве России, при этом он не какой-то «серый» бюрократ, а один из самых популярных людей в стране, пожалуй, второй после Путина. Он – хороший управленец и умный человек. Я имел возможность слушать его рассуждения по разным проблемам в жизни государства и вижу, что он очень хорошо подготовлен и является грамотным специалистом», – заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Нельзя называть его «человеком в сапогах», как некоторые считают, который выполняет приказы. Это грамотный политик, человек с очень широким кругозором, логично и правильно мыслящий. И этот здравый смысл ему помогает и в управленческих решениях и в Корпусе спасателей, и в МЧС, и в Министерстве обороны. Шойгу умеет делать все быстро, и эффективно», – добавляет политик.

С ним соглашается глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Есть люди, обладающие блестящим талантом руководителя и организатора. Сергей Кужугетович Шойгу – один из них. Он как Архимед – дайте ему точку опоры, и он перевернет мир. Так было и с Корпусом спасателей, так произошло и с российской армией. Благодаря Сергею Шойгу российская спасательная служба гремит на весь мир», – подчеркивает Липовой.

«У нас работают настоящие мастера, профессионалы своего дела, у которых есть все условия для качественного несения службы. Современное оборудование, отличное обучение и возможность постоянно повышать свою квалификацию – это то, благодаря чему наши спасатели находятся на высочайшем уровне профессионального мастерства. Поэтому да, без сомнения, Сергей Шойгу может и умеет выстраивать слаженную работу подшефных ему организаций любого масштаба, структурировать и максимально оптимизировать их деятельность», – резюмировал офицер.