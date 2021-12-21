Специалисты: Правительство ставит крест на ядерной безопасности Украины

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Новости Украины

Украина рискует попасть в скандал с ядерными отходами из-за попыток власти запустить в эксплуатацию построенное за счет США Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Этот объект, возведенный на территории Чернобыльской зоны отчуждения, официально открыли к 30-летию независимости, но запустить его в работу не дает Государственная инспекция ядерного регулирования, которая утверждает, что не соблюдены все технические требования.

В ответ правительство признало неэффективной работу главы госинспекции Григория Плачкова и отправило его в отставку.

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«Речь идет о затягивании выдачи соответствующей разрешительной лицензии на эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, построенного нашими американскими партнерами. Вследствие безосновательного вымогательства дополнительной информации, не предусмотренной действующим законодательством. Кроме того, мы видим затягивание тех инициатив, которые продвигаются по построению новых блоков. А также – утверждение кадастра новых площадок под строительство новых блоков», – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В самой госинспекции заявили о давлении со стороны правительства.

«У господина Галущенко прямой конфликт интересов с Госатомрегулирования. Потому что Госатомрегулирование от государства контролирует выполнение норм и правил в области использования ядерной энергии. А Минэнерго заинтересовано в развитии, и чем быстрее, тем лучше. Но существование независимого органа – это урок Чернобыльской аварии. И это написано в выводах международной группы специалистов о том, что в СССР не существовало такого органа, который бы остановил этот эксперимент», – подчеркнула член Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Ольга Кошарная.

Бывший главный инженер Чернобыльской АЭС и экс-замминистра энергетики Украины Николай Штейнберг уверяет, что запуск хранилища сейчас ставит крест на ядерной безопасности страны.

«Все команды, которые делались в Кабмине, включая премьера, а это не первая выходка при нем, ставят крест на ядерной безопасности в стране, которая пережила Чернобыль. Публично, на глазах у всего мира – мне уже друзья звонили и с севера, и с юга: «Что происходит у вас?». Это идет разрушение режима ядерной безопасности», – заявил Штейнберг в эфире 5 канала.