Специалисты прогнозируют ЕС серьезные проблемы с прохождением отопительного сезона

07.12.2021  11:57 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Газ, Германия, Дзен, Россия, Энергетика


Предстоящая суровая зима может подтолкнуть Германию к ускоренной сертификации российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Предстоящая суровая зима может подтолкнуть Германию к ускоренной сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Об...

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Ссылаясь на прогнозы синоптиков, он говорит, что нынешняя зима может стать самой холодной за последние 30 лет.

«Поэтому прирост спроса на газ может уже выражаться двухзначными цифрами, и первая из них необязательно будет единицей. На этом фоне перспективы Европы незавидные, она действительно может столкнуться с серьезными энергетическими проблемами, вызванными дефицитом газа. И, скорее всего, это подтолкнет Германию к ускорению процесса сертификации «Северного потока- 2», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, европейские страны будут искать возможности дополнительных закупок у «Газпрома».

«Здесь можно вспомнить февраль нынешнего года, когда интенсивные закупки российского газа начала Франция, где морозы оказались особенно сильны», – добавил Андрианов.

В свою старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович не исключает, что при неблагоприятном развитии ситуации холодная зима в Европе заставит остановить работу промышленных предприятий, в первую очередь металлургических и химических.

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