13.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Общество, Политика, Приднестровье, Россия
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Специалисты «Роспотребнадзора» помогают Приднестровью


Представители «Роспотребнадзора» приехали в Приднестровье, чтобы оценить эффективность мер, предпринимаемых в республике для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас очень важно мнение российских коллег. Пандемия – это вызов для всех. Наша задача минимизировать нагрузку на систему здравоохранения и потери среди людей», – сказал на встрече со специалистами «Роспотребнадзора» президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Российские эпидемиологи побывали в Слободзейском карантинном центре и осмотрели лабораторию по выявлению коронавируса.

«Ваши врачи делают все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции и рост заболеваемости в имеющихся условиях. Этому способствуют качественные дезинфекционные мероприятия», – сказала руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии РФ Татьяна Руженцова.

Российские эпидемиологи отметили, что тяжелых больных в Приднестровье не так много. Россияне будут работать в братской республике до конца недели.

Поездка организована по инициативе депутата Госдумы РФ, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.

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