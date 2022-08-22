«Специально для «белых» истеричек»: Полковник Трухан расписал, как сбивали дрон над Севастополем

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Новости Украины

Если бы ПВО РФ ударила ракетой по украинскому БПЛА над Севастополем, летящему к штабу Черноморского флота, то спалила бы квартал города, как это происходит в украинских населённых пунктах, где горящие обломки зенитных ракет ВСУ падают на гражданские объекты.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил полковник Центрального аппарата Минобороны РФ в запасе, военный эксперт Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему там ПВО «отрабатывает» – «не отрабатывает»? Вы представляете, что эта многотонная дура, которая после применения должна куда-то упасть? Вот сейчас фишка в украинских Telegram-каналах и пабликах – обвинять РФ в том, что она стреляет по украинским городам ракетами С-300. … Куча видео, где поражения идут гражданских объектов по украинским городам, – на самом деле, это зенитные ракеты ВСУ, которые либо то протухали, либо падают обломки. Понимаете, когда взрыв, обломок он горящим становится. Поэтому, если он куда-то упадёт, он подожжёт что-то обязательно. И вот, представьте себе, что сейчас по этому летящему китайскому беспилотнику – коммерческому тихоходному – ударила зенитная ракета и спалила нахрен квартал Севастополя? Для того, чтобы все порадовались и рассказали, «какие ПВО рукожопые, и что творят»? Второй момент, специально для «белых» истеричек, которые сейчас кричат – «я надеюсь, что штаб флота выехал» (намёк на заявление экс-главы Минобороны ДНР сторонника Белого движения Игоря Стрелкова, который накануне выступил с разгромной критикой командования ЧФ за повторный удар беспилотника по штабу). Черноморский флот на защищенном командном пункте, как и другие объединения, переехал немедленно с началом СВО. Они 24-го февраля там были, на защищённых командных пунктах. Поэтому боевому управлению флота это всё нанести ущерб не может никакой по определению. Какой ущерб?» – объяснял военный. «Почему не сбили над бухтой? Над бухтой, видимо, не срослось. Он, когда попал под действие зенитных систем, которые пульками стреляют, маленькими снарядиками, там его и захреначили. Вот и всё, нормальная тема», – добавил Трухан.