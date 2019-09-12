12.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Общество, Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

«Специально для секты свидетелей покращення»

На Украине, вопреки уверениям пропаганды, не улучшается жизнь, о чем свидетельствует масштаб выезда людей на заработки.

Об этом в своем блоге пишет советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он опубликовал фотографию украинских заробитчан, сделанную возле польского консульства.

«Специально для секты свидетелей покращення. Каждое утро возле консульства Польши наблюдаю такую картину. У нас безвиз. Угадайте тогда зачем они все там стоят? Для путешествий виза не нужна. Нужна для работы. А потом вы этих людей видите радостными в аэропорту и думаете, что их там так много, потому что в стране покращення. А они не путешествовать едут, а просто уезжают из страны, возможно навсегда. Когда я на это все смотрю, то мне становится страшно от масштабов катастрофы», – подчеркнул Вернивский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты констатируют, что Украина превращается из страны массовой эмиграции в страну массовой эвакуации

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть