12.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

На Украине, вопреки уверениям пропаганды, не улучшается жизнь, о чем свидетельствует масштаб выезда людей на заработки.

Об этом в своем блоге пишет советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

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Он опубликовал фотографию украинских заробитчан, сделанную возле польского консульства.

«Специально для секты свидетелей покращення. Каждое утро возле консульства Польши наблюдаю такую картину. У нас безвиз. Угадайте тогда зачем они все там стоят? Для путешествий виза не нужна. Нужна для работы. А потом вы этих людей видите радостными в аэропорту и думаете, что их там так много, потому что в стране покращення. А они не путешествовать едут, а просто уезжают из страны, возможно навсегда. Когда я на это все смотрю, то мне становится страшно от масштабов катастрофы», – подчеркнул Вернивский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты констатируют, что Украина превращается из страны массовой эмиграции в страну массовой эвакуации