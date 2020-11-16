Специальный суд по Косово забыл о 17 убитых боевиками журналистах

16.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Содружество журналистов Сербии (УНС) выразило протест в связи с тем, что в обвинительное заключение прокуратуры Специального суда по Косово не включена фактура по убийству 17 сербских и албанских журналистов в крае.

По данным организации, преступления произошли с 1998 по 2005 годы.

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«Недопустимо, чтобы в обвинительных заключениях, которые, наконец, были предъявлены бывшим лидерам так называемой «Армии освобождения Косово» (UCK – ред.) Хашиму Тачи, Кадри Весели, Якупу Красничи и Реджепу Селими, вообще не упоминались преступления против журналистов», – говорится в заявлении УНС.

Как сообщает журналистская организация, с 1998 по 2005 год 17 сербских и албанских журналистов и работников СМИ были убиты или пропали без вести в Косово, за то, что критически освещали деятельность UCK и послевоенное руководство Косово.

«Наши требования о выявлении и наказании виновных наталкиваются на международную стену молчания, которая только поощряет бездействие властей Косово», – говорится в заявлении.

По данным УНС, эпизодом рассмотрения Специального суда стало единственное преступление, каким-либо образом связанное с деятельностью прессы в Косово – убийство Шабана Хоти, профессора русского языка Приштинского университета. В 1998 году этот человек был переводчиком съемочной группы российского телеканала, за что и был расстрелян боевиками.

«Гаагский суд приговорил Хайредина Балая, охранника лагеря в Лапушнике, к 13 годам тюремного заключения за убийство Хоти и восьми других гражданских лиц. Но когда Балай скончался два года назад, парламент Косово почтил его память минутой молчания», – говорится в послании.

Авторы заявления подчеркивают, что для УНС неприемлемо, что международное сообщество считает жизнь их коллег в Косово менее ценной, чем жизнь журналистов в других частях земного шара, и они считают, что такая дискриминация является глубоко аморальной.

«Из всех международных переговорщиков по статусу Косово и всех посредников в сербско-албанском диалоге только Представитель ОБСЕ в Косово Ян Брату настойчиво требует раскрытия преступлений против журналистов », – говорится в заявлении.

Согласно UNS, Специальный суд по Косово был представлен международной общественности как новая возможность для свершения правосудия, и они не могут молчать, «чтобы эта возможность не умерла».