Спецкор ВГТРК Ольга Курлаева разоблачила шпионов в лице инспекторов МАГАТЭ

Спецкор ВГТРК Ольга Курлаева рассказала, как изобличила шпионов «инспекторов» МАГАТЭ, прибывших с наблюдательной миссией на Запорожскую АЭС.

Представители международной организации без зазрения совести снимали на мобильные телефоны объекты военной инфраструктуры, но не смогли сбросить видео – Интернет в зоне АЭС не работает, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Съемочная группа ВГТРК ехала в одном автомобиле с инспекторами, попутно записывая видео. В какой-то момент стало понятно, что инспекторы стали снимать на свои телефоны местность и объекты, среди которых пролегал путь делегации МАГАТЭ.

«Думаю, он почувствовал, что скорее всего мы снимаем, то что он снимает. Но есть такое выражение: собакой управляет хозяйская колбаса. Ей страшно, она понимает, что ей прилетит за то, что она жрёт колбасу, но она продолжает жевать. Вот и инспектор выполняет, что он делать должен. Причём, я хочу сказать, что это было как-то очень организованно… Мы сидим, разговариваем, записываем интервью, они плюют на то, что работает камера и начинают снимать – один сбоку снимает, другой с другой стороны, во все стекла начинают снимать блокпосты, снимать инженерные коммуникации, инженерные сооружения, снимать военные объекты, все, что видят. Они просто как по команде, то дремали, а потом раз и засуетились», – рассказала спецкор в эфире программы «Политотдел» на канале «Крым 24».

Естественно, что по приезду журналисты сообщили о поведении инспекторов военным.

«Да, мы об этом сообщили непосредственно нашим ребятам в группе сопровождения, и они очень быстро среагировали, мгновенно. Они доложили Гросси и непосредственно поставили его перед фактом, что «твои гроссята» делают. То есть отвертеться было некуда, до него донесли, и удалили видео. Но они очень-очень сокрушались по поводу того, что нет вайфая, а мобильный Интернет не работает. Но мы-то не скажем, почему мобильный интернет не работал и Google-точку нельзя было поставить. Потому что ребята всё-таки глушили», – подчеркнула Курлаева.

По ее словам, инспекторов не интересуют обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, их задача не в том, чтобы следить за безопасностью атомной энергетики, а в том, чтобы использовать ее как рычаг давления в нужную сторону.

«Они слышат только тогда, когда им нужно слышать, и видят только тогда и то, что они хотят видеть, а не то, что им показывают. Вторую делегацию, когда встречали, Гросси показывали: смотрите, вот новые обстрелы, новые воронки. Мы шли как раз по дороге, когда и из «серой зоны» были новые прилёты – ноль эмоций. Это они на смартфон не снимают, нет, зачем? Им некому это показывать», – заключила спецкор.