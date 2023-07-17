Спецназ «Альфа» утилизируют на фронте – экс-замглавы СБУ

Киевское руководство нерационально затыкает дыры на фронте спецназовцами, которые обучены не прямым боевым действиям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не нравится, когда я читаю, что спецназовцы «Альфа» воюют на фронте как спецотряд. Одно дело, когда привлекают для каких-то специальных операций, там, наших снайперов, у них есть специальная подготовка, или для проведения каких-то сверхсерьёзных заданий в тылу врага, а другое дело, когда целое спецподразделение, используя дроны-камикадзе, уничтожают военную технику. Да, это эффективно. Но зачем?

Для того, чтобы пропустить через боевые действия специалистов «Альфы», которые изначально заточены для борьбы с терроризмом, для задержания преступников – для совсем других заданий? Давайте мы сейчас часть КОРДа точно так же поставим на фронт! Может, и отправили, я не знаю. Чтобы показать, что и КОРД может что-то делать как спецназ.

Я понимаю, когда это было в 2014 году, у нас просто не было людей с боевым опытом и вообще которые умеют стрелять. Поэтому были вынуждены использовать офицеров «Альфы» для штурмовых действий. Но это было вынужденное задание. Насколько это сейчас оправдывает вещи?

То есть, хотелось бы верить, что, всё-таки, будет принят чёткий закон о Службе безопасности и будет выписано, чем служба должна заниматься», – возмущался Ягун.