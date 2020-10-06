Спецназ ГРУ: выше нас только звёзды

27.10.2020, Москва, Александр Ростовцев

24 октября свой 70-летний юбилей отмечал спецназ военной разведки России. На первый взгляд выглядит странно, что днём рождения этого всемерно уважаемого рода войск был выбран послевоенный 1950 год, ведь части особого назначения Красной Армии действовали и во время Гражданской, и во время Великой Отечественной войны, проводя разведывательную и диверсионную деятельность в глубоком тылу противника.

Среди наиболее ярких эпизодов – действия ДРГ «Джек» под командованием капитана Крылатых, заброшенной в июле 1944 года в Восточную Пруссию, а также особые группы, спасшие от уничтожения фашистами польский Краков.

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командиры ДРГ “Джек”

Беда в том, что после войны кем-то в военном руководстве СССР было признано, что части и подразделения специального назначения Советской Армии более не нужны, и их стали расформировывать.

С другой стороны, тенденция избавляться от войск особого назначения в послевоенное время не была исключительно советским изобретением. Та же судьба постигла отряды коммандос в армиях Великобритании и США, невзирая на заслуги и вклад их солдат в разгром противника.

Американцы спохватились и принялись заново формировать части и подразделения особого назначения только с началом войны в Корее.

Изучая иностранный опыт, спохватились и у нас. Началась работа над ошибками и формирование отдельных рот специального назначения, благо накопленный опыт был систематизирован, а ценные кадры за пять лет не успели постареть и потерять хватку.

В общем, 24 октября 1950 года в СССР появился спецназ нового поколения, функции которого были гораздо шире, чем «провод увидел – перерезал». Армии потенциальных противников СССР ударными темпами оснащались ядерным оружием и перед возрожденным спецназом ставились более серьёзные задачи – разведка и уничтожение ядерного оружия и пусковых установок противника.

Моментом истины для советского спецназа стали масштабные учения «Днепр-67», проходившие на территории Украины при участии войск Киевского, Белорусского и Прикарпатского округов.

Десантная компонента учений произвела ошеломляющее и отрезвляющее впечатление на Западе, однако почти незаметные и не менее эффективные действия спецназовцев обратили на себя внимание советского военно-политического руководства. Все занятые в учениях части СпН удостоились благодарности министра обороны СССР маршала Гречко, а действия групп были оценены только на «хорошо» и «отлично». В основном, на «отлично».

Внезапно выяснилось, что в реактивно-атомную эпоху рано списывать в утиль человека. На учениях спецназовцы доказали, что силами двух-трёх квалифицированных разведгрупп можно вывести из строя командование крупного соединения, захватить и обезвредить колодец с ядерным фугасом, ослепить и оставить без связи врага, навести самолёты на площадки с ракетами противника, собрать и передать наверх ценнейшую информацию, и много чего ещё полезного.

Вскоре было принято решение о начале формирования отдельных бригад спецназа в ряде военных округов и придание армиям и армейским корпусам по отдельной роте СпН.

Тогда же в городе Печоры на Псковщине был развёрнут 1071-й учебный полк СпН, в котором готовили сержантов-разведчиков, радистов, взрывников для групп спецминирования, начала действовать школа прапорщиков. Кроме того, в полку проходили подготовку спецназовцы ВМФ и пограничники.

Благодаря учениям «Днепр-67», спецназ мирного времени получил ещё одну важную функцию – проверять на диверсионную устойчивость важные с оперативной точки зрения военные и гражданские объекты. Как правило, в рамках регулярных специальных окружных учений.

Многие учения спецназа были направлены на поиск и захват просочившихся на нашу территорию разведывательно-диверсионных групп противника и проводились совместно с пограничниками и внутренними войсками.

По результатам учений командованию «пострадавших» от действия спецназа частей и объектов передавались рекомендации по усилению мер безопасности, что, впрочем, не гарантировало их от следующей проверки на прочность.

Но главным испытанием для советского спецназа стала война в Афганистане. Военному руководству СССР понадобилось почти пять лет, чтобы понять: в локальных конфликтах опыт применения танковых клиньев и фронтовых операций Великой Отечественной не применим. Основная задача борьбы с боевиками ложится на плечи хорошо подготовленных мобильных пехотных подразделений уровня взвод – рота – батальон. Авиация, танки и артиллерия необходимы для огневой поддержки и нанесения точечных ударов по противнику.

Сегодня это дико звучит, но до 1984 года наш спецназ в Афганистане выполнял комендантские функции, вроде охраны трубопроводов ГСМ, а специальными операциями против душманов занималась единственная рота в Кабуле под командованием капитана Латыпова, прозванная «кабульскими пожарными».

И это после ошеломляющего захвата «мусульманским батальоном» ГРУ резиденции афганского диктатора Амина. Обычные солдаты-срочники, набранные из таджиков, узбеков и туркмен, призванных в мотострелковые и танковые части, всего за 9 месяцев напряжённой подготовки действовали не хуже офицерских отрядов «Зенит» и «Гром» КГБ СССР, задействованных в операции «Шторм-333». Кстати, разработанной спецназовским «дядей Васей» – будущим начальником управления войск специальной разведки, генерал-майором и Героем Советского Союза Василием Васильевичем Колесником.

Как только ошибка была осознана, в Афганистане началась ротация кадров уже введённых отрядов спецназа, проходивших по документам как «отдельные мотострелковые батальоны». Востребованность в спецназе была настолько велика, что в середине 80-х в интересах 40-й армии в Афганистане действовали целых две бригады: 15-я и 22-я. В их сводных отрядах получили боевой опыт солдаты и офицеры из всех бригад и рот СпН, а сами отряды были дислоцированы цепочками вдоль восточной и западной границ Афганистана для борьбы с душманскими базами и караванами.

советские спецназовцы с трофейным американским оружием

В Афганистане советский спецназ понёс ощутимые потери. О трагедии «Мараварской» роты и последнем бое РГСПН «Каспий» можно прочитать в интернете, но главным образом в Афганистане спецназ «за речкой» давал результат.

Так, в начале 1984 года, командиром 154-го отряда (бывший «мусбат») Романом Абзалимовым и начальником штаба капитаном Григорием Быковым (будущим командиром легендарного Асадабадского отряда) была разработана операция по уничтожению сходки душманских главарей со всей провинции. Операция была проведена бесшумным оружием – пистолетами с ПБС и «джелалабадскими пиками» – остро отточенной арматурой с рукоятью и ножнами из резинового шланга. В результате, вокруг Джелалабада относительная тишина длилась в течение года.

Майор Быков, легенда спецназа, командир Асадабадского отряда

Не забудем и охотников на «стингеры», майора Сергеева и капитана Ковтуна. А также спецназовцев 173-го отряда, ликвидировавших осенью 1985 года сотрудника ЦРУ Торнтона, под руководством которого «духи» сбили пассажирский самолёт в окрестностях Кандагара. В 173-м отряде служил легендарный спецназовец Игорь Веснин по прозвищу «Малыш», больше других имевший на своём счету забитых караванов и пять (!) боевых орденов.

Всего, по статистике, действия спецназа в Афганистане дали не менее половины от общего результата 40-й армии. Это особенно удивительно, поскольку группы СпН действовали в отрыве от основных сил армии, а зачастую – и без огневой поддержки авиации и артиллерии.

Афганистан. Командир разведргуппы СпН ставит своим солдатам боевую задачу

Следует заметить, что военно-политическое руководство Союза до последних лет жизни СССР стеснялось назвать спецназ ГРУ его настоящим именем – частями специальной военной разведки Главного разведывательного управления. При том, что об этом, как и о многих других фактах, были прекрасно осведомлены на Западе. Солдатам срочной службы, попавшим служить в спецназ, отцы-командиры сообщали, что они служат в «спецназе ВДВ» или «спецназе танковых войск», хотя сами были прекрасно осведомлены об истинном положении дел.

По той же непонятной причине для рядовых и сержантов были страшно засекречены имена начальника ГРУ генерала Ивашутина и командира всего советского спецназа «дяди Васи» Колесника.

И только с выходом статьи о печорской учебке СпН в журнале «Советский воин» в 1990 году народ узнал «совершенно секретную информацию», где именно готовят «наш ответ Джону Рэмбо».

Следующим серьёзным испытанием для спецназа стали последние годы существования и распад СССР. Расположенная в грузинском городке Лагодехи 12-я и выведенная в Азербайджан 22-я бригады в конце 80-х стали активно привлекаться к «восстановлению конституционного строя» на местах, а по сути, им приказали исправлять ошибки политического руководства страны.

Разведчики 12-й бригады в конце 1988 года наводили порядок в азербайджанском городе Закатала, весь 1989 год занимались поиском и ликвидацией центров подготовки армянских боевиков в окрестностях городов Кировакан, Ленинакан, Памбак. В апреле 1989 года спецназовцы гасили кровопролитные проявления «дружбы народов» в Южной Осетии, входившей на тот момент в состав Грузинской ССР.

Вместе с развалом Союза за спецназовцев взялись пришедшие к власти националисты. От командования бригадой в Лагодехи грузинские нацики требовали передачи всего оружия «грузинскому народу», а за отказ его выполнить, бригада была заблокирована, а на её военнослужащих начались нападения.

22-ую бригаду, дислоцированную в азербайджанском н.п. Перекишкюль, усердно «окучивали» вербовщики из числа армянских и азербайджанских боевиков, старавшиеся заполучить в свои ряды спецназовцев с боевым опытом.

В сентябре 1992 года ельциноиды созрели до решения о передислокации 12-й бригады в район Асбеста (Уральский ВО), а 22-я бригада переехала в Аксай Ростовской области.

В это же время для российского спецназа были потеряны 15-я бригада из Чирчика (Узбекистан), давшая трёх Героев Советского Союза, 467-й учебный полк, плюс три бригады (8-я, 9-я, 10-я) на Украине.

Правда, в отличие от бездарного «реформирования» спецназа украинскими «шароварниками», узбекское руководство не стало устраивать чистку личного состава по принципу «с москалями воевать будешь?», и вскоре смогло убедиться в правильности принятого решения: с августа 1992 года и до конца 1994 года «пятнашка» участвовала в масштабных боевых операциях против исламистов – как на собственной границе с Афганистаном, так и в Таджикистане, совместно с подразделениями российской 201-й мотострелковой дивизии.

В начале 1995 года для российского спецназа настало время вспомнить уроки Афгана – началась война в Чечне. 1995 год вообще стал самым трагическим в истории отечественного спецназа, поскольку разведчикам приходилось работать «за себя и за того парня», учитывая плохое моральное состояние и боевую подготовку мотострелков. За что, конечно, следует «благодарить» запойного Борю Ельцина, его правительство, состоявшее из гайдаро-чубайсов, а также министра обороны Грачёва, страдавшего шапкозакидательством.

По-видимому, главным успехом спецназа в «первую чеченскую» стало уничтожение основных сил бандгруппы Радуева, шедших на прорыв из захваченного села Первомайское в январе 1996 года. А главными поражениями – сдача в плен разведгруппы 22-й бригады во время январских боёв за Грозный, а также гибель сразу 46 спецназовцев из отряда Сергеева (охотника за «стингерами») от взрыва здания школы, которую они занимали. Ни до, ни после, российский спецназ не знал подобных одновременных потерь. До этого самым кровопролитным боем спецназа с превосходящими силами «духов» и «черных аистов» считалась операция в Мараварском ущелье Афганистана 21 апреля 1985 года, унёсшая жизни 31 разведчика 1-й роты Асадабадского отряда.

разведгруппа спецназа ГРУ в Чечне

Накануне «второй чеченской» у спецназа ГРУ было время подготовиться и получше изучить противника, поскольку все знали, что никакие подписанные документы не остановят правящих «ичкерийских» отморозков, а в 1997 году военному руководству России пришло понимание, что первым делом чеченские боевики постараются захватить Дагестан.

погрузка в вертолёт РГСпН

Вплоть до августа 1999 года силами переброшенных на Кавказ 411-го и 173-го отрядов СпН велась разведка районов, прилегающих к «Ичкерии», изучалась система оповещения и охрана с чеченской стороны границы, выявлялась схема доставки и реализации пиратских нефтепродуктов. Одновременно с коллегами из ФСБ и МВД армейским спецназом проводилась работа по обнаружению каналов снабжения и хранения оружия «спящими» ячейками дагестанских боевиков.

Во время боёв за Дагестан военная группировка Российской армии была усилена 8-м отрядом СпН, вскрывшим опорные пункты и позиции боевиков, снабжавшим штаб группировки точной и ценной информацией. С развитием боевых действий спецназ был усилен сводными и отдельными отрядами, откомандированными из всех военных округов страны.

Результат не замедлил сказаться. Вскоре части Российской армии, МВД и ФСБ разгромили вторгшиеся в Дагестан бандгруппы террористов и начали наступление вглубь территории Чечни.

Был учтён и предыдущий негативный опыт. Продвижение войск по чеченской территории происходило только с разрешения командира приданной группы спецназа ГРУ, проводившей разведку в этом районе. Именно этими мерами объясняются низкие потери войск при продвижении к Грозному.

Вскоре спецназ перешёл к своей излюбленной тактике – рейдовым операциям на базы боевиков и поисково-засадным мероприятиям. Особенно эффективно эти меры показали себя в предгорных и горных районах Чечни.

Как и в Афганистане, спецназ начал активно применять досмотровые группы на вертолётах, что помогало не только обнаруживать, но и сходу ликвидировать небольшие бандгруппы боевиков.

Нельзя сказать, чтобы годы, прошедшие после окончания «второй чеченской», были лёгкими для нашего спецназа. В бытность Сердюкова министром обороны России, зачем-то была расформирована самая молодая, но имевшая изрядный боевой опыт, Бердская бригада, а сам спецназ изъят из подчинения ГРУ и передан в Сухопутные войска. Министр обороны Шойгу исправил косяк предшественника, вернув СпН в состав ГРУ, но Бердская бригада так и не возродилась, как не возродился расформированный в 1998 году учебный полк в Печорах.

К счастью, под Краснодаром, была вновь сформирована 10-я обрспн, ранее дислоцированная в посёлке Первомайское под Старым Крымом и полностью разваленная самостийниками. Причём, новая «десятка» – не новодел, а восстановленная старокрымская бригада, основанная в 1962 году.

парашютная подготовка спецназовцев 10-й бригады под Краснодаром

В 2009 году начался новый этап развития спецназа – в ходе масштабных реформ Вооружённых сил РФ Минобороны было создано структурное подразделение – Силы специальных операций (ССО).

ССО играет ту же роль, что и отряд «Вымпел» спецназа КГБ СССР – проведение операций за рубежом, поскольку «Вымпел» в результате «реорганизаций» стал ещё одним отрядом по борьбе с терроризмом, дополнившим «Альфу».

О начале создания ССО в 2013 году объявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Герасимов. По сути, когда ССО уже были сформированы. Кстати, на основе одного из отрядов СпН ГРУ.

В активе самого молодого спецподразделения России уже значатся: борьба с сомалийскими пиратами, участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, своевременная и бескровная помощь крымчанам 27 февраля 2014 года (дата, известная также под названием «День вежливости»), многочисленные успешные спецоперации в Сирии. Среди особо впечатляющих достижений – повторное освобождение Пальмиры и бой 16 спецназовцев против 300 «бармалеев» ИГИЛ без потерь с нашей стороны.

Российские ССО в Сирии

Освобождение Пальмиры

вместо берёзок пальмы, но за спиной – Россия

Неудивительно, что, оглядываясь на заслуженную славу спецназа ГРУ, многие министерства и ведомства начали плодить собственные «спецназы», являющиеся, по сути, тактическими группами.

Не избежало соблазна заиметь собственный спецназ даже командование ВДВ. В феврале 1994 года, в Кубинке, был сформирован 45-й отдельный полк (с 2014 года – бригада) спецназа ВДВ (теперь – разведывательная бригада ВДВ) на базе знаменитого в десанте 901-го отдельного десантно-штурмового батальона, выведенного из Словакии, и 218-го отдельного разведбата из Приднестровья.

Несмотря на то, что полк вскоре достиг значительных успехов в боевой и политической подготовке, самостоятельных целей и задач в составе ВДВ он не имел и вскоре был передан в оперативное подчинение ГРУ, что частично восполнило для военной разведки России потерю нескольких боеспособных бригад, оставшихся в бывших союзных республиках.

Если говорить о людях, служащих или отслужившим свой срок в советском и российском спецназе, то это, главным образом, спокойные и совершенно неконфликтные бойцы, не имеющие привычки в свои профессиональные праздники задирать сограждан, купаться в бассейнах и бить об головы пивные бутылки. В спецназе служат стойкие, преданные Родине трёхжильные люди, привыкшие работать мозгами и умело исчезать без единого выстрела после завершения задания. Они не Рэмбо и не профессиональные убийцы. Носить на шее ожерелье из отрезанных человеческих ушей – это не про них. В спецназе не любят пустую браваду и показуху, спецназовцам запрещено марать тело татуировками – за подобные фокусы люди оказываются за забором с переводом в часть попроще.

Владимир Ковтун (крайний слева) с добытыми “стингерами”

Ярким примером проявления человеческих качеств спецназовца является одна из операций разведгруппы капитана Ковтуна (охотника за «стингерами»). В один из боевых разведвыходов, его РГСпН случайно наткнулась на афганского пастушка с отарой баранов. По всем правилам ведения теневых операций, группа должна была избавиться от пастушка ради собственной безопасности. Однако Ковтун предпочёл взять пацана с собой и передать его в руки старейшин кишлака, где, по мнению командования, «духи» организовали опорный пункт. Поступок Ковтуна был сполна оценен афганцами. Местные старейшины лично вывели разведгруппу в безопасный район, и она без потерь вернулась в расположение отряда.

В общем, спецназ – это: меньше шума, нестандартное мышление и действия, море терпения и выносливости – главные слагаемые девиза «Выше нас только звёзды».