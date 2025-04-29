Спецназ КНДР избавит Россию от необходимости мобилизации

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Дональд Трамп заметно ужесточил риторику в адрес России в последнее время, в ответ Кремль неспроста открыто обсуждает участие военных Северной Кореи в боях за Курскую область.

На это обратил внимание экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью подкасту «Слово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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