Спецназ КНДР избавит Россию от необходимости мобилизации
Дональд Трамп заметно ужесточил риторику в адрес России в последнее время, в ответ Кремль неспроста открыто обсуждает участие военных Северной Кореи в боях за Курскую область.
На это обратил внимание экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью подкасту «Слово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп оказывает давление на Владимира Путина. Не очень хорошие заявления. А с нашей стороны мы поблагодарили КНДР за помощь. И Ким Чен Ын сказал, что, если надо, мы готовы еще отправить свои силы туда. О чем это говорит?
Россия, даже не проводя мобилизацию, может попросить 200-300 тысяч корейских спецназовцев, которые окажут помощь в борьбе с американским империализмом, и это способно серьезно склонить чашу весов в пользу России», – считает Царев.
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