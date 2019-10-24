Спецназ в «Артеке» штурмовал автобус с заложниками

24.10.2019, Ялта, Михаил Рябов

Силовые органы провели учения по освобождению условных заложников, захваченных условными террористами на территории детского лагеря «Артек» на Южном берегу Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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«Проведены эвакуационные мероприятия, оказывается медицинская помощь условно пострадавшим. Условные террористы локализованы», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.