16.06.2018

2 286 просмотров

Спецоперация «Киев теряет Одессу»

Валентин Филиппов, тележурналист

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Киев теряет Одессу» – истерят в Киеве. «Киев теряет Одессу» – потирают руки в Москве.

«Опять будут бить» – обречённо бубнят одесситы.

И вовсе не потому, что трусливы или безвольны. А потому, что любая возможность организованного сопротивления давно подавлена. Любые попытки координации даже простого возложения цветов заканчиваются арестами и сроками за «измену родине». Месяцами и годами в СИЗО, потерей здоровья, имущества, а порой и жизни.

Да, одесситам позволяют возложить цветы к Вечному Огню или Дому Профсоюзов. Но любые публичные призывы к этому приравниваются к террористической деятельности и влекут за собой лишение свободы. Или визит «активистов-патриотов». И не известно, что хуже. То есть, когда нет возможности посадить или убить всех, тогда сажают и убивают самых активных.

Таким образом, Одесса выглядит городом вполне лояльным Киеву. Город регулярно посещает президент Порошенко, с гордостью именуя Одессу «бандеровским мистом». К его визитам Стена Героев возле Оперного завешивается желто-голубыми шариками, а дети в вышиванках задорно исполняют адаптированную композицию «Ах, Одэсо, пэрлына Украины». И президент покачивается, не попадая в такт, и окна в двух кварталах от него запотевают.

А как же сопротивление? – спросят в Москве. – Почему бездействуют партизаны?

А их нет. Просто нет. Они были. Их было много. Но партизаны и сопротивление, это, прежде всего, организация. И создавать подобные организации необходимо было до оккупации, потому, что в условиях постоянного прессинга спецслужб никакие попытки организации малознакомых между собой людей невозможны. Как невозможен и набор новых участников сопротивления. А так, сопротивление было. Последняя громкая акция одесского сопротивления – подрыв здания СБУ осенью 2015 года. Здание, рассчитанное на атомную атаку, содрогнулось и потеряло внутренние перекрытия. В окнах четырёх кварталов вылетели стёкла. Специалисты заговорили о 10 килограммах тратила. Одесское сопротивление скромно сообщило о 40. Но, почему-то, ни в Киеве, ни в Москве никто не заявил, что «Киев теряет Одессу». Хотя до этого совершались атаки на железные дороги, на офисы националистов и даже на пафосное кафе, куда захаживал Саакашвили.

Спецслужбам тогда так и не удалось никого задержать. Хотя аресты были. К примеру, был задержан известный детский хирург, у которого при обыске нашли символику Новороссии. А поскольку, при задержании он сумел прокусить шею одному из спецназовцев, именно его и объявили организатором подрыва СБУ. Был задержан «ряд террористов» готовивших «покушения» на различных политиков и общественников. Арестованы одесситы «замышлявшие уехать к террористам на Донбасс». Ну и всё такое прочее.

Вот тогда, в конце 2015 и прекратило деятельность «Одесское Сопротивление». Кто-то пробрался на Донбасс, кто-то осел в России. Кто-то, как ни в чём не бывало, встроился в будничную жизнь оккупированного города. Потому, что без снабжения и координации из единого центра никакое партизанское движение невозможно. У него нет не только ресурсов, но и смысла.

А кого же арестовывают всё время, спросят непосвящённые. Как кого? Конечно, террористов. Почти реальных. Потому, что в Одессе подойди к любому прохожему, и предложи вместе убить Гончаренко, к примеру, и вам тут же ответят – а, давай! И всё. Террориста можно арестовывать. С помощью таких провокаций и отлавливают всяких решительных несогласных. Менее решительных можно ловить и проще. За посты в интернете, за неправильную одежду, за цветы в руках. Их можно бить ногами специальных активистов-националистов. У них можно проводить обыски с изъятием компьютеров и гаджетов «на экспертизу» навсегда. Про «камеру вещественных доказательств» все помнят? Из неё и торговать можно. И обеспечить оргтехникой всё СБУ. Да и деньги, хранящиеся дома, могут изыматься «на экспертизу», потому, что они могут быть «деньгами Путина», переданными «финансирование терроризма».

Кроме СБУ и полиции, которая после реформы состоит из участников Майдана и АТО, одесситов «прессуют» и активисты-националисты. Это такие банды приезжих подростков и студентов, которые находятся под управлением силовых структур. Им дано право заниматься сбором дани с коммерческих структур и незаконной деятельности, вроде торговли наркотиками и оружием. Значительную часть собранного они сдают своим «крышам», и в дополнение обязаны кошмарить одесситов за «любовь к Путину» и всякие «ватные» дела. И конца-края этому не видно. И каждая государственная структура имеет свою банду националистов. И соревнуется, чьи националисты круче. И каждый раз, когда эти банды несут потери, то чаще всего это является результатом разборок между ними. Ну не поделили пацаны коммерсантов. В этом смысле, чистые девяностые с вышиванкой вместо малинового пиджака под спортивные штаны «адидас».

В общем, такая ситуация и просвета не видно.

Так откуда взялось это утверждение «Киев теряет Одессу»? – А это опять спецоперация. Классическая провокация Киева. Слишком Одесса благополучный город на фоне остальной Украины, слишком велика заинтересованность Запада в этом городе. И рулить Одессой хотят все. А тезис о том, что «Киев теряет Одессу» позволяет Киеву начать своеобразную антитеррористическую операцию со всеми вытекающими режимами ручного управления и перехватывания этих рычагов друг у друга.

Впереди выборы, как проголосуют одесситы, понятно всем. Да и все предыдущие выборы в Одессе давали однозначный результат, сравнимый только с Донбассом. Так почему не лишить одесситов избирательного права путём введения местного военного положения?

Второй причиной является тот факт, что местный мэр Геннадий Труханов, стремительно теряет своё влияние. Безвременная утрата лондонской крыши сделала его позиции очень уязвимыми. Ряд уголовных дел привёл бывшего русского на скамью подсудимых. Остаться на свободе и продолжать выполнять свои обязанности ему позволяют только компромиссы, на которые пришлось пойти, поделившись властью и доходами.

Но Геннадий Леонидович может сколько угодно надевать вышиванку, финансировать нацистов и переходить на мову. Ему уже не поможет даже личное участие в видеоролике с Портниковым. Его сожрут. И Одессу у него отберут. Слишком она вкусная. Дело только в том, кто там победит в Киеве. Впрочем, они там одинаковые.

Сейчас уже утверждён перечень объектов, подлежащих приватизации. Среди них и стратегические. С молотка, за копейки западным хозяевам уйдут порты, которых в регионе три. Уйдёт и знаменитый Припортовый Завод, качающий аммиак из самого Тольятти. В перспективе размещение в Одессе НАТОвских военных. Одесса, в отсутствие Крыма, самый удачный порт для размещения морской базы, и незаменимый перевалочный пункт для снабжения группировки войск НАТО, которая может быть размещена на севере и востоке Украины. Всё это подразумевает не только некоторую стабильность региона, но и определённую экономическую активность.

И все эти разговоры, что «Киев теряет Одессу», что «в городе убивают украинцев», всё это часть спецоперации по захвату контроля над городом различных киевских политических сил. И все эти флешмобы националистов, гуляющих по городу в футболках «меня хотят убить» – только наружная реклама этой спецоперации.

Так, а что одесситы? – спросят в Москве – Они же прозрели! Вот и социология. Все за Россию!

Да. Социология. Похуже прошлой, но всё равно впечатляет. Но одесситам и не надо прозревать. Они поднялись в 2014. Им никто не протянул руку помощи. Их сжигали в мае. А осенью, когда ожидание «зелёных человечков» окончательно угасло, просто начали массово отправлять за решётку. И сегодня, перед каждой датой, перед праздниками и днями скорби, а уж тем более, перед визитами Порошенко, проходят облавы, людей забирают на сутки в избушку на Еврейской, у людей проводят утренние обыски так, чтоб два дня потом квартиру ремонтировали. Их бьют на улицах те, кого они, по заявлениям Киева, хотят убить. Да и «террористов» ловят регулярно.

Так, когда же одесситы поднимутся? – спросит читатель-тормоз, ничего не поняв. Можно ответить, что одесситы «поднимутся» обязательно, когда будет за что. Когда будет предложен вариант. Потому, что мало того, чтобы Одесса хотела домой в Россию. Надо, чтобы и Россия хотела того же. И можно не сомневаться, что, когда в Одессу войдёт тот «усталый батальон», его численность будет увеличена в сотни и тысячи раз за счёт местного населения, которое голыми руками будет рвать оккупантов на части, вспоминая им каждую секунду из этих бесконечных четырёх, пяти, шести лет.

Каждый одессит знает, что без России в Одессе нет смысла. Что Одесса – часть России, не только в культурном и историческом, но и в экономическом смысле. И что, если России без Одессы трудно, то Одессе без России невозможно. Что Одесса – главный торговый порт Империи на этом направлении, и ни в каком другом качестве Одесса существовать не может, и не нужна даже своим захватчикам, которые просто назло России держатся зубами за чужой им берег.

Поэтому, чтобы «Одесса поднялась», необходимо не только готовность одесситов, но и решение самой России. Потому что пойти на смерть, услышав «Вы нам не нужны», как-то уж совсем глупо.