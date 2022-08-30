Спецоперация на Украине сорвала маску с Майи Санду

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Российская спецоперация на Украине сорвала маску с молдавского президента Майи Санду, которая до того пыталась заигрывать с русскоязычными избирателями.

Об этом заявил депутат парламента Молдовы от ПКРМ Константин Старыш на экспертной встрече «Уроки украинского для Молдовы: угроза дестабилизации», которую провел портал RuBaltic.

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«Если в начале еще предпринимались какие-то попытки межпартийного диалога с оппозицией, декларировалось неприсоединение к санкциям в отношении России, звучали ссылки на нейтралитет, то сегодня мы видим не только ужесточение, милитаризацию риторики официального Кишинева, но и постыдные сценки из какого-то другого времени, когда всех и представителей оппозиции и местные власти буквально заставляют осуждать «агрессию России против Украины». Как в конце 1980-х – начале 90-х, в политическом обиходе вновь появились понятия «манкурт», «пятая колонна». Свирепствует идеологическая цензура, вновь, как при олигархическом режиме Плахотнюка запрещена ретрансляция российских информационных политических телепрограмм… Призывы сохранять реальный, а не декларативной нейтралитет приравниваются официальными пропагандистами к поддержке военной агрессии», – заявил парламентарий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он подчеркнул, что ужесточению позиции Кишинева предшествовали многочисленные визиты высокопоставленных западных чиновников в Молдову – формально встречи были посвящены проблемам беженцев, но наделе визитеры подталкивали Молдову к более резким оценкам и действиям в отношении Москвы.

В какой-то момент «совпали два фактора: внешняя зависимость Молдовы и ее врожденные антироссийские рефлексы», отмечает Старыш. Правящий режим, по его словам, теперь может управлять в условиях бесконечного чрезвычайного положения, сваливать все провалы в экономике и социальной сфере на ситуацию в соседней стране, развернуть масштабные репрессии против оппозиции и даже получить вне очереди статус кандидата на вступление в ЕС.

«Между тем подавляющее большинство населения, доброжелательно принимая беженцев с Украины, выступает резко против втягивания РМ в вооруженное противостояние. Повод для опасений дает людям сама власть: это и нежелание обсуждать предложенный Блоком коммунистов и социалистов законопроект о постоянном нейтралитете, удвоение военного бюджета, отказ от диалога с Россией по всем вопросам на высшем уровне, практически полное сворачивание контактов с Приднестровьем… Складывается впечатление, что сохранение мира не является для власти РМ сверхзадачей, ради которой можно и нужно идти на компромиссы и вообще быть посдержанней… Сейчас молдавское общество приходит к пониманию, что 40-процентная инфляция, дикий рост цен – результат бездарности власти, и готовится к выживанию в холодный период. Настало время разумного эгоизма – нужно выжить и сохранить и мир», –- говорит молдавский депутат.

Комментируя ситуацию во внутренней политике, Константин Старыш высказал мнение, что на поле должны остаться две силы – PAS и антиPAS , только тогда будет шанс на перемены.

«Если у политиков и общества есть инстинкт самосохранения, они будут добиваться отставки правительства, роспуска парламента, досрочных выборов», – уверен он.