Спецоперация пошла на пользу – ВВП России показал рост

26.05.2022  18:34 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Прогнозы о падении российского ВВП после начала спецоперации на Украине не сбылись – первый квартал показал не спад, а рост на 3,5% в сравнении с предыдущим годом.

Об этом в ходе саммита «Промышленная политика в новых реалиях» заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прогнозы о падении российского ВВП после начала спецоперации на Украине не сбылись – первый...

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Борисов также подчеркнул, что Россия имеет позитивные прогнозы по сельскому хозяйству.

«По предварительным оценкам нашего Росстата, ВВП России в первом квартале вырос на 3,5%, по сравнению с первым кварталом прошлого года. Достаточно показательно, потому что первый квартал – это выход, как раз, из пандемии. Как вы знаете, многие экономисты наши предрекали нам этот год совсем провальный. Там разные оценки – 10-12% падения ППВ.

Но пока, слава Богу, эти прогнозы не сбываются для нас. Зафиксирован рост в таких видах экономической деятельности, как пассажирооборот – плюс 18%, добыча полезных ископаемых – 8,5%, обрабатывающее производство – 5,1%, водоснабжение, водоотведение, организация сборов и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – около 5%. Строительство, как драйвер экономики, – 4,5%, грузооборот в целом – 4,1, сельское хозяйство – 1,9%.

Вы знаете, что прогнозы по урожаю пока благоприятные, что вселяет надежду, что мы с вами голодными не останемся, а, может быть, еще и весь мир накормим.

Мы имеем положительную динамику по сбору налогов – как нефтегазовых, так и прочих. Санкции привели к уменьшению поставок углеводородов в физических объемах, но за счет высоких цен мы сохранили доходы и собрали больше налогов», – отметил Борисов.

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