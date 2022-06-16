«Спецоперация РФ по культурному десанту на Запад» – нацпредатель Максакова заклеймила отступницу Нетребко

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Новости Украины

Оперная певица Анна Нетребко, которая после начала спецоперации РФ на Украине решила покаяться во встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, на самом деле, внедрена российскими спецслужбами в качестве «культурного десанта» на Запад.

Об этом в эфире интернет-канала бежавшего из РФ бывшего адвоката Максима Фейгина заявила беглая экс-депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, которая предала Родину и поддержала нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Анна Нетребко устраивает шабаш, считая всех вокруг идиотами, и заделывается в диссиденты, это даже не просто нелепо и смехотворно, это запредельно неуважительно ко всем людям, которые не в состоянии пользоваться интернетом», – возмущалась Максакова.

«То есть Нетребко сейчас в ситуации после 24 февраля, колеблясь, но определилась так, что вроде она не одобряет спецоперацию, и тем самым как бы реабилитировалась и получила обратно объём контрактов», – вставил Фейгин.

В ответ Максакова напомнила, что «псевдораскаяние» у Нетребко произошло, когда войска РФ отошли с занятых позиций, что украинская пропаганда преподносит как позорное бегство под ударами оружия ВСУ. Поэтому Кремль решил заслать артистку на вражескую западную территорию.

«Псевдораскаяние» у Нетребко произошло на 40-й день войны, когда армия орков, когда эту всю шваль гнали из-под Киевщины, Черниговщины, Сумщины, когда получился провал всего этого безобразия. Было тяжело понимать, что это дорого обходится и украинской армии тоже, это рана, которая и сейчас кровоточит. Когда эти войска были вышвырнуты из центральной части Украины, стало очевидно, что они проигрывают. Капитулировать их можно только заставить, они ни при каких обстоятельствах это не сделают, поэтому они решили, что им нужно усилить свой «культурный десант» по всем фронтам снова. Поэтому – это с Анной Нетребко – это действительно спецоперация. Потому что то, что проходит в Украине – это война», – истерила артистка.

Она также возмутилась, что, по недосмотру украинского МИДа, Нетребко удаётся выступать и попадать в эфиры.

«Сейчас она с большим трудом вернулась (я не знаю, как ей это удалось) в Монте-Карло, Монако, княжество, там есть небольшая опера, она там спела (после этого скандала, когда много кто не захотел с ней сотрудничать) Манон Леско, и этот спектакль транслировался на самом известном классическом канале medici.tv. Я считаю, это произошло по недосмотру нашей украинской дипломатии. Потому что, конечно, можно было не допустить. Это же не уступка, это, по большому счёту, пощёчина в отношении тех людей, которые терпят горе в настоящий момент», – негодовала Максакова.