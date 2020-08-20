Спецоперация СБУ в России закончилась оглушительным провалом

20.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Российская ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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«Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед». В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. убийства А.Захарченко», – сообщают в ФСБ.

Уточняется, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ А. Поклада.

«Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России. Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия».

В свою очередь Байдала и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс – 50 тысяч долларов.

При этом якобы «задержанный» на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А.», – отмечается в сообщении.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России. Так, по указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР.

В настоящее время Следкомом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 126 УК России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой). При этом оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.