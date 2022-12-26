«Спецоперация Z будет вечной» – беглый либерал

Реформа вооружённых сил, которую проводит Россия, свидетельствует о том, что Москва готовится ко второй волне широкомасштабного наступления с целью окончательно поставить Украину на колени.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключаю, что весной будет новое наступление, и Путин к нему готовится. Неслучайно была объявлена реформа вооружённых сил, которая дезавуирует предыдущую, трансформировавшую ВС РФ из армии Советского Союза в компактную силу для спецопераций, теперь видим, что она по своей идеологии и организации непригодна для ведения длительной войны, в чём мы убедились на протяжении 2022 года. Сейчас увеличивается численность ВС с 1млн 150 тысяч до полутора миллиона человек. Значит, нужно где-то заполучить ещё 350 тысяч человек. Никаких волн мобилизации объявляться не будет, но поскольку указ о частичной мобилизации не отменён, и он продолжает действовать. Это значит, что явочным порядком насобирать ещё какое-то количество людей, не объявляя, что это новая волна, чтобы типа никого не пугать. Мобилизация продолжается, она идёт каждый день, просто не в товарных количествах, относительно точечно. Плюс солдаты срочной службы, потому что неожиданно загребут в следующем году людей в возрасте от 27 до 30 лет, которые считают, что им служить уже не придётся, считали до последних дней. Почему призывной возраст сдвигается? Потому что одновременно в войсках окажутся уже призванные люди от 18 до 21 года и плюс люди от 27 до 30 лет. То есть это небольшой бухгалтерский мухлёж с целью одномоментно увеличить армию на несколько сот тысяч человек. Успеть драпать в Казахстан, Армению или Грузию смогут не все», – рассуждал либерал.

По его словам, если позволить России успеть подготовиться к новому наступлению, то боевые действия затянутся очень надолго.

«Путин готовится к затяжной войне, спецоперация Z будет вечной, поэтому будет готовиться к повторной попытке поставить Украину на колени путём масштабного наступления. Но это не может быть завтра, почему ему и остро необходимо перемирие, и трактовка этих усилий внешними игроками и, собственно, Зеленским, абсолютно правильная», – утверждает Белковский.