Спецоперация Запада: В деле MH17 все больше больше вопросов

15.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В Общественной службе новостей (г. Москва) состоялась пресс-конференция на тему: «Крушение малазийского Boeing. Политики ищут виновных». Очень важная тема, тем более, – для жителей Донбасса, которых Запад хотел выставить на весь мир, как террористов. Политическая ангажированность вокруг катастрофы под определённый сюжет, выгодный Западу и Украине, забила здравый смысл: неточности, подтасовки, откровенно недостоверные данные, – вот, на чём по сей день основано расследование по делу крушения пассажирского воздушного судна.

Семь лет назад Боинг 777 малазийских авиалиний, летевший 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом. В той жуткой авиакатастрофе погибли 298 человек. Но виновные в смерти пассажиров и членов экипажа пассажирского воздушного судна до сих пор не наказаны.

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Сразу после авиакатастрофы, постмайданные власти Украины, не дожидаясь результатов расследования, сразу же обвинили в трагедии ополченцев ДНР, якобы действовавших при поддержке российских военнослужащих. Эту версию поддержали представители коллективного Запада. Западные «партнёры» объявили, что вина в крушении Боинга лежит на России. И следствие по делу о крушении рейса МН17 придерживается только одной, антироссийской линии.

Маршрут полёта малазийского Боинг-777, а также место его падения входил в зону поражения двух украинских батарей зенитного ракетного комплекса большой дальности С-200 и трех батарей ЗРК средней дальности «Бук-М1». Но об этом «демократичные» государства предпочитают не говорить. Для них и подчинённых им СМИ во всех бедах виноват их главный геополитический соперник – Россия. Поэтому Западу важно нанести вред России – и не важно, какой ценой: человеческая жизнь для так называемых «хозяев мира» не значит ровным счётом ничего. В этом убедились жители Донбасса на собственном горьком опыте.

На судебном заседании в Нидерландах, которое проходит по делу сбитого над Донбассом малазийского Боинг рейса MH17 опубликовали несколько новых записей перехваченных разговоров якобы представителей ополчения ДНР. Подчеркну, что на заседаниях суда по делу о крушении Боинга в небе над Донбассом в 2014 году неоднократно озвучивали якобы перехваты телефонных разговоров военных Донецкой Народной Республики, в которых они обсуждают результаты стрельбы из зенитно-ракетной установки «Бук» по самолёту. Но все эти аудиозаписи – чистой воды подделка.

Ещё 22 июля 2014 года в ходе выступления в Совете безопасности ООН подлинность таких «доказательств» опроверг постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Виталий Иванович обвинил Киев в фальсификациях доказательств вины украинских ополченцев в крушении «Боинга».

«Нашумевшая аудиозапись радиопереговоров командиров ополченцев, как выяснилось, смонтирована из нескольких разговоров, в том числе состоявшихся до инцидента 17 июля», – сказал дипломат.

Кроме того, по словам Чуркина, опубликованный главой МВД Украины видеоролик, где якобы запечатлен вывоз зенитно-ракетного комплекса «Бук» на территорию России, в реальности «оказался снят на подконтрольной Киеву территории».

«И если стрелял он, то за этим стоят никак не ополченцы», – заявил в июле 2014-го Чуркин.

Виталий Иванович отмечал, что Украине в ходе расследования предстоит ответить на многие вопросы: и о действиях своих авиадиспетчеров (лайнер на 500 километров отклонился от курса, пролетая над Донецкой областью), и о причинах перемещения 17 июля одной из украинских батарей «Бук» в район, непосредственно примыкающий к контролируемой ополченцами территории. Но ни на один из этих вопросов ответа нет по сей день.

Неизвестно, по какой причине украинские диспетчеры потребовали от малазийского Боинга 777 лететь ниже плана полёта. План полета предусматривал высоту 35 тыс. футов (более 10,66 км), но пилоты снизились по требованию диспетчеров до 33 тыс. футов (более 10,05 км).

Кроме того, украинские власти так и не предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, первичные данные с радаров. Киев передал международным следователям для изучения катастрофы рейса MH17 только вторичные данные с радаров. Украина объясняет это тем, что в момент крушения борта первичный радар не работал. Аргумент – традиционный и свойственный постмайданной Украине.

Всё, на что способна Украина и её кураторы – генерировать и тиражировать фальшивку. Будучи президентом Украины Пётр Порошенко заявлял о наличии о наличии спутниковых снимков с места пуска ракеты, сбившей малазийский Боинг. Порошенко выходил из себя, заявляя, что у него имеются неопровержимые (!) доказательства вины ополченцев. Выходит так, что у всех есть доказательства так называемой вины ополченцев, но по факту этих доказательств не существует. Потому что виновна в крушении Боинга 777 малазийских авиалиний исключительно Украина и её заокеанские хозяева, – что украинские чиновники и их кураторы тщательно пытаются скрыть.

Госсекретарь США Джон Керри в 2014 году заявлял в эфире американского телеканала CNN, что Вашингтон располагает «железобетонными» данными, которые свидетельствуют о том, что лайнер авиакомпании малазийских авиалиний был сбит ополченцами. Керри утверждал, что американские спутники отследили место запуска, траекторию ракеты и попадание в самолёт. Однако Вашингтон неоднократно отказывал Окружному суду Гааги в получении спутниковых снимков места крушения малазийского Боинга. Спрашивается: почему? Казалось бы, если у вас есть «неопровержимые доказательства вины» ополченцев, предоставьте их – и расследование сдвинется с мёртвой точки.

По словам судьи Хендрика Стинхёйса, прокуратура Нидерландов отправила соответствующий запрос в США еще в 2014 году, а в ответ получила меморандум с описанием снимков и технической информацией к ним. Но ведь «меморандум» с описанием снимков и сами спутниковые снимки – это не одно и тоже. Выходит, что США могут себе позволить громко заявлять о чём-то, но ничем не аргументировать свои слова.

На слушаниях по делу Боинга 7 июня 2021 года председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что выполнить запрос о получении спутниковых снимков больше не представляется возможным. Что же получается: расследователи вышли на самих себя, поэтому расследование засекретили?!

Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Соединенные Штаты скрывают важные факты, отказываясь предоставить фотографии со спутника от июля 2014 года по крушению MH17 в Донбассе. Нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются». По мнению главы МИД РФ, это говорит только об одном — Штатам есть что скрывать. Вероятнее всего, речь идет о том, что Украина так и не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17.

Совпадение или нет, но в аккурат перед катастрофой, 16 июля 2014-го, власти США и ЕС ввели ряд санкций против физических лиц и крупных предприятий России, которые привели к падению рубля и снижению цен на ряд акций. Причиной санкций стала «нестабильность на Украине». После крушения авиалайнера Россию накрыла мощная волна новых санкций со стороны Франции, Германии и Великобритании. То есть крушение малазийского Боинга послужило поводом для усиления экономического давления Запада на Российскую Федерацию.

Важно понимать, что ещё одна причина обвинений в трагедии России – необходимость западных «партнёров» обосновать перед собственным населением введение жёстких мер против России и показать Россию, как «агрессора». Но у многих европейцев и американцев открываются глаза на истину, люди понимают, что западные политики пытаются отмыть со своих рук кровь невинно убитых пассажиров и членов экипажа Боинга.

Повторюсь, что чем больше времени проходит с момента катастрофы, тем запутаннее становится клубок так называемого расследования. Не стоит забывать о таком факте, как нанесение авиацией Украины ракетного удара в 30 км от места крушения малазийского Боинга возле Шахтёрска спустя несколько дней после катастрофы – 22 июля 2014 года.

На тот момент в «незалежной» действовал запрет на ведение огня в сорокакилометровой зоне падения, установленный тогдашним президентом Порошенко. А вскоре представители ОБСЕ обвинили ополченцев Донецкой Народной Республики в том, что они, якобы, виновны в порче обломков Боинга. Эксперты ОБСЕ утверждали, что некоторые детали малазийского самолёта, рухнувшего в Донбассе, были повреждены уже после крушения.

Напомню, что в первые дни после крушения Боинга развернулась настоящая борьба за чёрные ящики, причём Украина всячески старалась не допустить представителей Малайзии к участию в поисках самописцев. Причём обломкам лайнера практически не уделялось внимание. Что хотела скрыть Украина?..

Запад в одностороннем порядке «определил» виновных, даже не рассматривая версию крушения Боинга по вине Украины. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование обстоятельств крушения, представила промежуточные итоги. Следователи настаивают на том, что Боинг был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Эти сведения базируются на фальсифицированной информации, представленной исследовательской группой Беллингскат, финансируемой британской разведкой. Кроме того, ещё раз повторю, что Украина отказалась передать данные радаров в злополучный день крушения Боинга и переговоры диспетчеров с малайзийским лайнером. Эта информация не вошла в перечень доказательств по делу.

Исходя из этого, можно полагать, что такое «компетентное» расследование будет длиться бесконечно. «Цивилизованному» Западу абсолютно чужды страдания родственников погибших. Хладнокровны «демократичные» политики и в своей клевете на донбасских военнослужащих, и всё так же циничны в отбеливании политических и военных преступников Украины.

Всего уголовное дело по делу Боинга MH17 в настоящий момент насчитывает уже 65 тысяч страниц. Но всё это расследование напоминает очередной фарс Запада, который пытается скрыть факты о своей преступной спецоперации, в которой в очередной раз разменной монетой стала человеческая жизнь.